Король Марокко привился от коронавируса

Рабат, 28 января. Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Марокко. Одним из первых привился король Мухаммад VI.

Ранее король поручил сделать вакцинацию от COVID-19 бесплатной для всех категорий граждан. Прививочная кампания коснется около 80% населения Марокко. В приоритетную группу войдут работники сферы здравоохранения, учителя и пожилые люди.

Россияне тоже проходят вакцинация от коронавирусной инфекции. Московские медики готовы привить всех желающих пенсионеров города, сообщила ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.