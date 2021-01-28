Джанабаева восхитила фанатов «теплым» фото в постели

Москва, 28 января. Бывшая солистка поп-группы «ВИА Гра», супруга певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева порассуждала о романтике и опубликовала нежный снимок, на котором позирует в постели.

Джанабаева на новой фотографии в Instagram запечатлена отдыхающей в кровати на белоснежном постельном белье с чашкой кофе. Для кадра жена Меладзе надела пижаму, сделала локоны и естественный макияж.

Исполнительница решила поделиться с фанатами своими мыслями насчет романтики. Она подчеркнула, что такое понятие с возрастом меняется, но настроение и атмосферу тем не менее обязательно нужно создавать.

«Романтика… Для кого-то это вечер «только вдвоем», для кого-то — поход в кино или милый подарок без повода, а, может быть, ароматная ванна, приготовленная любимым, и негромкая музыка… Или кофе в постель», — написала она.

Фанаты с восхищением отреагировали на пост Джанабаевой. Исполнительницу щедро осыпали комплиментами и лайками.

«Вы прекрасны»; «Какая вы нежная»; «Какое теплое фото», — прокомментировали поклонники.

Однако далеко не все благосклонно относятся к звезде. Перед самым Новым годом ее муж получил неприятное пожелание. Подписчик захотел, чтобы артист в 2021 году расстался с Джанабаевой и вернулся к первой жене.