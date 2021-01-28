Экс-депутат Рады: Русские на Украине готовы к партизанской войне с неонацистами

Вычищать неонацизм на Украине нужно начинать с кабинетов правительства этой страны. Так считает депутат Верховной рады Украины V-VI созывов Алексей Журавко.

В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» он рассказал, в чем видит выход из сложившейся ситуации, подчеркнув, что в стране, несмотря на давление преступников, сохранилось сопротивление фашиствующим молодчикам и ксенофобской власти.

«Не надо говорить, что на Украине русские сдались. У нас существует сопротивление, но русские люди остались без поддержки. Если мы хотим, чтобы ситуация изменилась, нужны действия и реальная поддержка, а не пустые разговоры», — подчеркнул спикер.

Он считает, что русские на Украине не должны терять свою культуру и язык, отметив, что он устал слушать упреки в отношении той же Одессы, где за сопротивление неонацистам были заживо сожжены несколько десятков русскоязычных граждан.

«Нам, русским, нужно научиться воевать вместе. Мы не там ищем — враг сегодня сидит в кабинетах правительства Украины, он не живет среди простых людей. Простых людей и нужно защищать. Сегодня тех, кто погибал за русский язык, не чествуют, их только осуждают за бездействие, даже в России», — возмутился участник обсуждения.

Журавко убежден, что «пришла пора научиться защищать свою страну от врагов» и заявил, что «многие русские граждане Украины готовы вести партизанскую войну против неонацистов».

«Я считаю, что нам нужно вычищать свои «авгиевы конюшни» и помогать своим братьям, мы ведь все братья. А те, кто предлагает в России творить такой же беспредел, это как бы оппозиция, навальнисты и прочие, должны сидеть по тюрьмам! Хочу заметить, на Украине возле российского посольства однажды сожгли русский флаг, и никто за это не ответил. Во времена СССР за такое преступление все участники были бы жестко наказаны», — подчеркнул спикер.

Журавко заявил, что русским в России и на Украине нужно объединиться, чтобы вернуть закон и порядок в Малороссии.