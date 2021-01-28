Маткапитал в 2021 году: кому сколько положено, кто не получит, как можно тратить

Материнский капитал введен в России в 2007 году для стимулирования рождаемости и для помощи семьям с детьми. Первоначально его выплачивали только с появлением в семье второго ребенка. Теперь выплату можно получить и на первенца.

Как росла сумма материнского капитала в России

Материнский капитал увеличивается от года к году: от 250 тысяч рублей в 2007-м до 466 617 рублей в 2021 году. Программа продлена до 2026 года, выплаты ежегодно индексируются.

В будущем году плановая индексация маткапитала — на 3,7%. То есть, в 2022–2023 году на первого ребенка ориентировочно выплатят 483 882 рубля, на второго и последующих детей — 639 432 рубля, если семья не получала деньги на первенца. Если получала, доплатят 155 550 рублей. Отметим сразу: основная сумма маткапитала выплачивается только один раз.

Кто в России может получить маткапитал

Преимущественное право на получение маткапитала, как следует из названия, — за матерью. Право на материнский капитал имеют гражданки РФ, родившие или усыновившие второго ребенка начиная с 1 января 2007 года. Таким же правом пользуются женщины, родившие и усыновившие третьего ребенка начиная с 1 января 2007 года, если они раньше не получили эту выплату.

Однако бывают и исключения, когда маткапитал может получить отец или сами дети.

На эту выплату может рассчитывать мужчина, имеющий гражданство РФ, если он является единственным усыновителем второго или последующих детей по решению суда, вступившему в силу с 1 января 2007 года.

Также на маткапитал может претендовать отец или усыновитель, независимо от гражданства, если мать или усыновительница лишилась права на выплату (причины — смерть, лишение родительских прав, преступление против ребенка и т. д.).

Если оба родителя лишились права на маткапитал, это право переходит к самим детям (несовершеннолетним или учащимся очно). Деньги между ними делят поровну.

Имеет ли значение гражданство и местожительство ребенка

Маткапитал выплачивается только если у ребенка есть гражданство РФ. При этом один из супругов может быть иностранцем. А вот где живет ребенок — неважно, можно и за границей.

На что можно потратить материнский капитал в 2021 году

— На улучшение жилищных условий, в том числе на погашение ипотеки. — На оплату обучения в образовательных учреждениях, в том числе в дошкольных. (Новация 2021 года — возможность оплатить дошкольное образование детей, вне зависимости от возраста ребенка, благодаря которому семья получила маткапитал). — На оплату услуг по уходу за детьми. — На увеличение накопительной пенсии матери. — На компенсацию некоторых трат для детей-инвалидов. — На ежемесячные выплаты на второго ребенка до достижения им трех лет, если он родился, начиная с 1 января 2018 года, а доход в семье не превышает двух региональных прожиточных минимумов для работающих граждан. Размер выплаты равен региональному прожиточному минимуму на ребенка (новация 2021 года).

Главные новации по маткапиталу в 2021 году

— Продление программы материнского капитала до конца 2026 года. — Выплата 466 617 рублей при рождении первого ребенка после 1 января 2020 года, а также дополнительных 150-ти тысяч при рождении второго ребенка. — Выплата 616 617 рублей при рождении второго и последующих детей. — Право на ежемесячные выплаты на второго ребенка до достижения им трех лет. — Семье, родившей третьего ребенка, предоставляется возможность списать часть долга по ипотеке (до 450 тысяч рублей).

Кто может лишиться маткапитала

Маткапитал не выплачивается на детей, которым родители по каким-то причинам не оформляют российское гражданство.

Отказ в выплате маткапитала может быть связан с предоставлением недостоверных сведений, а также, если претендент на выплату совершил преступление по отношению к своему ребенку (тогда право переходит другому родителю или детям).

В ПФР отмечают, что отказы на выплату маткапитала крайне редки, мерее 2%. Отказ может быть обжалован в суде.

В инфографике ФАН представлено, как в России росла сумма материнского капитала.