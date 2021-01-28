Арктический треугольник: Россия щелкнула по носу США благодаря Японии

Москва, 28 января. Токио заявил о намерении активно участвовать в развитии Северного морского пути в арктической зоне РФ.

Япония, которая является стратегическим союзником США, неожиданно для Вашингтона и абсолютно автономно заявила о решении использовать преимущества Северного морского пути для реализации принципиально новых проектов в этом регионе РФ. Об этом рассказал портал «Фишньюс».

«Логистика СМП на 40% эффективнее традиционных судоходных маршрутов», — передает агентство слова полномочного посла Японии в РФ Тоехиса Кодзуки.

Японский политик сравнивает Северный морской путь с Суэцким каналом. Этот путь проходит в южных морях и является ключевым конкурентом российского проекта на мировом рынке. В то же время этот морской грузовой маршрут — самый загруженный в мире. По данным агентства «Деловые новости» его главная проблема – ограничения на габариты судов.

На фоне решения Японии участвовать в российском проекте становится очевидна тщетность усилий Вашингтона хоть как-то помешать развитию арктических проектов Москвы. Уникальность ситуации еще и в том, что японское правительство имеет куда более широкие интересы в развитии партнерства с Россией в арктической зоне.

«Мы поддерживаем российско-японские проекты, направленные на создание перерабатывающих мощностей и увеличение объемов экспорта – в том числе в рыбоперерабатывающей промышленности», — подчеркнул Кодзуки.

Таким образом, можно наблюдать, как ставка России на маршрут в обход Суэца сыграла не так, как рассчитывали американцы изначально. Политологи с уверенностью говорят, что в это треугольнике Москва вышла победителем, щелкнув по носу Вашингтон.

Помимо Арктики правительство Японии продолжает заявлять о своих планах на Курилы. Чем это обернется для России в будущем, рассказал ФАН военный эксперт Юрий Кнутов.