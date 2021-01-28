Ирина Горбачева рассказала о своей неприязни к Собчак

Москва, 28 января. Звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева призналась, что долгое время Ксения Собчак невыносимо ее раздражала. Однако сейчас актриса пересмотрела свое к ней отношение.

Горбачева отметила, что раньше журналистка вызывала в ней чуть ли не отвращение. Как только актриса видела ее на экране, у нее всегда была негативная реакция.

«Как типа на Бузову иногда: «Да что она поет? Да у нее вообще нет голоса» и так далее и тому подобное», — уточнила звезда.

Однако она поняла, что раз остро реагирует на чью-то персону, значит, на это есть причина. Покопавшись в себе, Горбачева смогла найти в Собчак то, что раздражало ее в себе. Светская львица, будто хамелеон, подстраивается под окружающих людей, объяснила актриса, добавив, что и ей это свойственно.

«Я просто решила, что харэ мне табуировать и отправлять в человека негативную энергию», — заявила знаменитость в эфире YouTube-шоу «Самый осознанный подкаст».

Она добавила, что теперь воспринимает Собчак совсем иначе: не как персонажа, а как интересное явление. Кому-то она нравится, кому-то нет, однако ей удалось многого добиться.

«Я ее вижу, как ребенка, в котором действительно много всего напихано: и зажимов, и комплексов по поводу себя и своей внешности», — заключила Горбачева.

Ранее Ирина Горбачева рассказала об отношениях с новым бойфрендом, экс-солистом украинской группы Quest Pistols Антоном Савлеповым.