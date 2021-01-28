В Совете Федерации объяснили, кому положен досрочный выход на пенсию

Некоторые категории граждан могут выйти на пенсию раньше остальных. Их в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» перечислила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Она рассказала об изменениях в части пенсионного законодательства и детально объяснила, каким образом происходит поэтапное увеличение возраста и стажа для назначения пенсии.

«При начислении пенсионных выплат всегда учитывается только отработанное гражданином время. Тут стоит отметить, что требования к начислениям с каждым годом меняются, вместе с ними повышается и сам пенсионный возраст. Но существуют определенные категории населения, которые могут уйти на пенсию раньше», — объяснила спикер.

По ее словам, к ним относятся те, кто имеет длительный стаж работы, многодетные матери и те россияне, у которых есть право на более ранний выход на отдых по социальным причинам.

«Те лица, которые имеют именно длительный стаж работы: женщины — 37 лет, мужчины — 42 года — могут уйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста. Но не ранее чем в 60 лет мужчины и 55 лет женщины. В эти годы стажа включается только работа, никакие иные периоды не учитываются», — подчеркнула Бибикова.

Говоря о многодетных матерях, она также указала на определенные возрастные ограничения и условия.

«Право досрочного выхода на пенсию также имеют многодетные мамы. Так, если женщина имеет пятерых или более детей и воспитала их до восьмилетнего возраста, то она имеет право выйти на пенсию в 50 лет. Если у мамы четверо детей, то для нее сокращается срок выхода на пенсию на 4 года, но не ранее 55 лет, если у нее трое детей — пенсионный возраст сокращается на три года, но также не ранее 55 лет», — прокомментировала спикер.

Она добавила, что досрочно выйти на пенсию по-прежнему могут те, кто занят в тяжелых, вредных и опасных условиях труда, а также спасатели и водители общественного транспорта.

Участница пресс-конференции уточнила, что те медработники, которые работали в стационарах, амбулаториях и на скорой с больными коронавирусом, также могут рассчитывать на досрочную пенсию.



Ранее в ФАН сообщали, сколько недополучили российские пенсионеры. По словам депутата Государственной думы, первого заместителя председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерия Гартунга, государство недоплатило порядка 180 тысяч рублей работающим пенсионерам, и около 66 тысяч рублей — неработающим.