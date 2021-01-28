Депутаты и сенаторы РФ назвали суммы дополнительных выплат пенсионерам в 2021 году

Совсем немного времени осталось до 1 февраля. К этому сроку Правительство РФ должно исполнить поручение президента и разработать проект индексации пенсий неработающим пенсионерам. Эта проблема стоит остро уже достаточно давно. Прошло пять лет, как пенсии работающих людей находятся в режиме заморозки. Почему этим острым вопросом не занимались ранее? Какие инициативы депутатов уже отклонены? Чего ожидать от правительства? И есть ли возможность не просто разморозить выплаты, но повышать пенсии дважды в год? Эти вопросы обсудили политики, депутаты и экономисты в рамках прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По мнению руководителя фракции «Партия Роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксаны Дмитриевой, несмотря на то, что в последнее время меры социальной поддержки были ощутимо усилены, объем средств, направляемых на решение проблем в этой сфере, оставляет желать лучшего. Хотя конституционные и финансовые возможности позволяют улучшить социальное обеспечение граждан.

«Идею проиндексировать пенсии работающим пенсионерам я высказывала давно. Мы разработали проект федерального закона еще в мае 2020 года. Но с этого времени Федеральное Собрание Санкт-Петербурга его не удосужилось рассмотреть. Я, как депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, не могу внести эту инициативу на рассмотрение в Госдуму. Хотя закон сделан, проработан и к нему есть финансово-экономическое обоснование. Право инициативы есть только у всего законодательного собрания», — рассказала она.

Промедление коллег по рассмотрению инициативы Дмитриева объяснила отсутствием политической воли. Она добавила, что если бы девять месяцев назад проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам был одобрен, внесен на рассмотрение в Госдуму, то решение уже приняли бы, и люди уже получали гораздо большую пенсию нежели сейчас. Депутат подчеркнула, что прибавка к пенсии была бы хорошим подспорьем для граждан в условиях пандемии.

Заместитель председателя Комитета по социальной политике Елена Бибикова согласилась, что сейчас проблема отсутствия индексации пенсий работающих пенсионеров стоит достаточно остро.

«Заморозка индексации произошла в 2016 году. Тогда это объяснили ограниченными финансовыми ресурсами. Сейчас эта тема достаточно актуальна, и она неоднократно была озвучена на встречах с президентом. Он дал поручение правительству до 1 февраля 2021 года представить проект справедливой индексации выплат работающим пенсионерам с учетом финансовой возможности. Недавно у нас была встреча с коллегами, все участники высказались и согласились, что индексация должна быть. Минтруд подтвердил, что варианты прорабатываются», — поделилась Бибикова.

Хотя бюджет этого года уже утвержден, по словам спикера, есть несколько вариантов, чтобы реализовать проект индексации: увеличивать пенсии можно поэтапно, либо делать это в зависимости от уровня занятости гражданина. Однако, по мнению первого заместителя председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерия Гартунга, не так все гладко и с индексацией выплат неработающим пенсионерам. Им пенсии индексируются не в полном объеме уверен депутат Госдумы.

«Была недоплата в 8% в 2016 году, когда вместо индексации 12,8%, проиндексировали всего на 4%. Недоплата тогда составляла 1100 рублей в месяц, и эта сумма в течение пяти лет не доплачивается. Получается, что сейчас недоплата за пять лет у неработающих пенсионеров составляет 69 тыс. рублей, а работающих и того больше — 179 тыс. рублей. Это те суммы, которые государство не доплатило гражданину, получающему среднюю пенсию», — поделился Валерий Гартунг.

Он также добавил, что недавно была попытка внесения законопроекта, предусматривающего не только восстановление индексаций пенсий работающим пенсионерам, но и возврат вышеуказанных недоплат. К сожалению, этот проект был отклонен. Сейчас, по словам депутата, фракция «Справедливая Россия» внесла проект попроще. В нем говорится только о разморозке индексации пенсий работающим пенсионерам. При этом он добавил, что с экономической точки зрения не было никакого смысла замораживать индексацию этих выплат.

«Когда человек работает и получает заработную плату, то он платит подоходный налог и страховые взносы. Если он работает и теряет примерно две тысячи в месяц из-за того, что пенсия не индексируется. То человек просто предпочтет уйти в тень. Как следствие государство теряет с него подоходный налог. То есть недоплатив 2 тысячи, мы теряем 5. Это просто глупо!» — возмутился Гартунг.

Аналогичной точки зрения придерживается и председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, значительная часть людей предпочтет работать без оформления только, чтобы получать полноценные пенсии.

«Нам надо срочно вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Они выгодны государству, а мы их демотивируем. Мы сами же побуждаем людей на совершение ненужных обходных шагов и манипуляций», — заявил спикер.

Нилов также рассказал, что на данный момент существует еще одна проблема — правительство не поддержало документ о дополнительной индексации пенсий.

«Предстоит еще обсуждение инициативы на пленарном заседании, но позиция правительства странная. Мы не придумали ничего нового. Нормы, которые были предложены, действовали в отношении получателей страховых пенсий и ранее, до пенсионной реформы. Тогда пенсия индексировалась первый раз в феврале и второй раз, в зависимости от бюджета Пенсионного фонда, в апреле. И социальные пенсии индексировались тоже 1 апреля. Ранее действовала вторая индексация для получателей социальных пенсий, если изменения прожиточного минимума меньше, чем индекс инфляции. Поэтому мы предложили вернуться к тому, что было. И побудила нас к этому редакция Конституции», – объяснил Нилов.

По словам депутата, в соответствии с поправками к Конституции индексация пенсий должна быть не реже нескольких раз в год. Но сегодня по пенсионному законодательству страховую пенсию можно проиндексировать только один раз в году — 1 января, социальную часть пенсии тоже один раз — 1 апреля. Инициатива призвана устранить эти законодательные расхождения, заявил Нилов.

В конце пресс-конференции Елена Бибикова поделилась хорошими новостями. По словам специалиста, с 1 февраля этого года льготники получат выплаты в большем размере, нежели это планировалось ранее.

«У нас с 1 февраля действующим законодательством предусмотрена индексация ежемесячных денежных выплат льготникам. Это инвалиды всех групп, ветераны боевых действий, вдовы погибших, участники и инвалиды ВОВ и другие. Есть ряд категорий граждан, которые вместо льгот получают ежемесячные выплаты. Эти выплаты ежегодно индексируются на уровень инфляции прошлого года. В рамках рассмотрения закона о бюджете было предположение, что инфляция составит 3,8%. Однако по факту она оказалась выше – 4,9%. Сейчас ежемесячные денежные выплаты будут повышены именно на этот фактический уровень. Это очень важно для людей», — отметила спикер.

Также была введена норма, предусматривающая особый расчет трудового стажа для медицинских сотрудников, которые работали в красных зонах и оказывали помощь пациентам с COVID-19, и работников лабораторий, рассказала Бибикова. Они смогут досрочно выйти на пенсию, поскольку один день работы в период с 1 января по 30 сентября 2020 года будет засчитываться за два.