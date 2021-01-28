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Жители Судана вышли на митинг против правительства Хамдока

Жители Судана вышли на митинг против правительства Хамдока

Хартум, 28 января. Серия мирных демонстраций прошла на улицах Судана. Граждане требуют свержения премьер-министра страны Абдаллы Хамдока.

Причиной митинга активистов стало ухудшение условий жизни в республике. Так, пользователь социальной сети в личном Twitter-аккаунте показал протест на одной из центральных аллей Хартума.

Издание Sudan News также опубликовало видео ночной демонстрации в столице Судана. Люди собрались в районе Аль-Калакала. Они внимательно слушали лозунги одного из граждан, который призывал к свержению правительства.

Требования митингующих те же, что и во время протестов, захвативших страну в декабре 2018 года и завершившихся свержением президента Омара аль-Башира. Тогда местные жители были недовольны из-за хлебного и топливного кризисов.

Новое правительство под руководством премьера Абдаллы Хамдока пообещало решить вышеперечисленные проблемы, однако до сегодняшнего дня ему этого сделать не удалось.

Ранее профессор Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета Игорь Герасимов специально для международной редакции Федерального агентства новостей прокомментировал ситуацию с хлебным кризисом в Судане. По его мнению, если поставка муки в пекарни в ближайшее время не будет налажена, то это может привести к очередному госперевороту.

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