Жители Судана вышли на митинг против правительства Хамдока

Хартум, 28 января. Серия мирных демонстраций прошла на улицах Судана. Граждане требуют свержения премьер-министра страны Абдаллы Хамдока.

Причиной митинга активистов стало ухудшение условий жизни в республике. Так, пользователь социальной сети в личном Twitter-аккаунте показал протест на одной из центральных аллей Хартума.

تظاهرات غاضبة وسط الخرطوم الان pic.twitter.com/0DxhPPXgga — علي الصديق الفادني Ali.s.Fadni (@5914ebe3feb3414) January 28, 2021

Издание Sudan News также опубликовало видео ночной демонстрации в столице Судана. Люди собрались в районе Аль-Калакала. Они внимательно слушали лозунги одного из граждан, который призывал к свержению правительства.

#شاهد | مظاهرات ليلية في الكلاكله تطالب بإسقاط حكومة"حمدوك".#السودان pic.twitter.com/4oaRKg2ynF — Sudan News Network شبكة أخبار السودان (@SudanNNTV) January 27, 2021

Требования митингующих те же, что и во время протестов, захвативших страну в декабре 2018 года и завершившихся свержением президента Омара аль-Башира. Тогда местные жители были недовольны из-за хлебного и топливного кризисов.

Новое правительство под руководством премьера Абдаллы Хамдока пообещало решить вышеперечисленные проблемы, однако до сегодняшнего дня ему этого сделать не удалось.

Ранее профессор Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета Игорь Герасимов специально для международной редакции Федерального агентства новостей прокомментировал ситуацию с хлебным кризисом в Судане. По его мнению, если поставка муки в пекарни в ближайшее время не будет налажена, то это может привести к очередному госперевороту.