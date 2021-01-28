«Расходный материал»: Губайдулин об отношении ФБК к сторонникам

Москва, 28 января. Сторонники блогера Алексея Навального скрывают полную информацию о незаконных акциях, заявил бежавший в Литву фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин.

Он уточнил, что участники митингов не осознают, что за это полагаются штрафы, аресты и уголовные дела. По его словам, это указывает на равнодушие к участникам со стороны так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ). Они относятся к своим соратникам как к расходному материалу.

Многие граждане, которые пришли на незаконные акции, ни разу не слышали ни о «московском», ни о «болотном деле». Губайдулин напомнил, что акции закончились для некоторых участников реальными сроками. Призывая к участию в незаконных митингах, необходимо предупреждать о рисках и ответственности, передает «ПолитЭксперт».

«Люди имеют право решать, готовы ли они к последствиям», — заключил фигурант «московского дела».

Федеральное агентство новостей сообщало, что глава управления Федеральной службы исполнения и наказания Елена Коробкова рассказала о неоднократном нарушении правил условного срока Алексеем Навальным.