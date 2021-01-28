Правительство РФ выполнит поручение индексировать выплаты работающим пенсионерам 

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Будет ли выполнено поручение президента, насколько в таком случае увеличится пенсия работающего пенсионера, и почему государству невыгодно игнорировать индексацию, рассказал депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«В Госдуму было внесено несколько законопроектов. В одном из них мы предлагали восстановить индексацию пенсии работающим пенсионерам и вернуть им недоплаченную часть пенсий за период отсутствия индексации. Второй наш проект попроще. Он предусматривает только возврат индексации пении работающим пенсионерам. Сейчас его рассматривают в Госдуме», — рассказал Валерий Гартунг.

По мнению депутата, правительство должно восстановить индексацию пенсии работающим пенсионерам. Он отметил, что поручение президента в этот раз проигнорировать не удастся.

«Если поручение президента будет выполнено, то 1 февраля у него будет лежать отчет правительства. Надеюсь, что все получится. Хотя отмечу, что правительство игнорирует треть поручений Владимира Путина. Сергей Миронов уже дважды обращался к президенту с подобным предложением. Два таких поручения президент уже правительству дал. Но, если они не будут выполнены, тогда мы придем к Владимиру Путину в третий раз. Потому что уже девять законопроектов внесено на эту тему. Значит внесем десятый. Вода камень точит. Будем капать в эту точку, пока правительство ничего не сделает», — заявил депутат Госдумы.

Политик также рассказал, насколько увеличится пенсия работающего пенсионера, если поручение президента будет выполнено.

«Работающему пенсионеру, получающего среднюю пенсию, индексация принесет 2500 рублей. Если же пенсия составляет 20 тысяч рублей, то пенсионер будет получать около 4000 рублей в месяц. Но в среднем, пенсионеры получат от 1 до 4 тыс. рублей», — сообщил Валерий Гартунг.

Депутат Госдумы также объяснил, почему государству невыгодно игнорировать индексацию пенсии работающих пенсионеров. По словам политика, таким образом оно теряет проценты подоходного налога и страховые платежи.

«Не платить в полном объеме пенсию работающим пенсионерам нет никакого экономического смысла. Государство здесь ничего не экономит. Например, гражданин работает и платит подоходный налог (13%) и страховые платежи (22%). Если гражданин работает, и его пенсия не индексируется в полном объеме, значит ему недоплачивают примерно 2000 рублей в месяц. Если у пенсионера низкая зарплата, то ему невыгодно идти работать, потому что разница размера зарплаты и пенсии небольшая. Это значит, что государство теряет проценты с подоходного налога и страховые платежи, которые пополняют бюджет. Получается, недоплатив гражданину две тысячи, государство теряет пять тысяч. Это же глупо», — поделился мнением Валерий Гартунг.

В России индексация пенсий по основному закону должна проводиться не реже одного раза в год. Но в Конституции нет уточнения, распространяется ли это правило на работающих пенсионеров. Напомним, с начала 2016 года их пенсии не индексируются.