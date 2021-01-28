В Совете Федерации назвали суммы дополнительных выплат пенсионерам в 2021 году

Пенсии для работающих пенсионеров с 1 февраля будут проиндексированы на 6,3%. Об этом в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Она также затронула вопрос пенсионных начислений для неработающих пенсионеров, который в последнее время максимально обострился.

«На сегодняшний день мы видим, что порядок начислений пенсий изменился: происходит поэтапное увеличение пенсионного возраста и стажа, который требуется для назначения выплат. Так, с 1 февраля пенсии для работающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. Эта цифра зависит от уровня инфляции. На данный момент в законодательстве заложена определенная норма, и она успешно реализуется», — объяснила Бибикова.

По ее словам, в этом году пенсии увеличатся примерно на одну тысячу рублей.

«Что же касается индексации для неработающих пенсионеров, то она на протяжении долгого времени была ограничена. Этот вопрос обсуждается с 2016 года, но, к сожалению, на него влияет ряд факторов, один из которых — ограничение финансовых ресурсов», — подчеркнула спикер.

Она добавила, что на рассмотрение в Госдуму вносили три законопроекта по данному вопросу с учетом поправок, которые есть в Конституции.

«В итоге после встреч с инвалидами, ветеранами, представителями различных партий и фракций, президент России дал поручение до 1 февраля предложить возможные варианты индексации пенсионных выплат с учетом финансовых возможностей государства», — подчеркнула участница обсуждения.

Бибикова отметила, что на текущий год бюджет уже утвержден, и гадать, что и как будет — бессмысленно и нецелесообразно. В любом случае, по словам спикера, есть несколько вариантов дальнейшего развития событий.