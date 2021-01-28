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Журналист Соловьев показал, как ФБК «кидает» оштрафованных за 23 января

Журналист Соловьев показал, как ФБК «кидает» оштрафованных за 23 января

Москва, 28 января. Один из участников незаконной акции 23 января был оштрафован и обратился за обещанной помощью в признанный иноагентом ФБК. Однако вместо поддержки получил отписку.

Известный российский журналист Владимир Соловьев опубликовал в Telegram переписку с ФБК (признан иноагентом в РФ) участника незаконной акции 23 января в Москве, сообщает iRedactor. Мужчина сообщил, что был арестован во время незаконной акции и получил штраф на 20 тыс. рублей. Однако выплатить его ему не по силам.

«Скажу честно, не являюсь на данный момент сторонником Алексея <...> Прикрепляю скан штрафа. Надеюсь, что поможете закрыть, как и обещал Леонид, потому что целый месяц нахожусь под социальным мониторингом из-за COVID—19», — написал на почту «пострадавший» участник акции.

Ранее член команды ФБК Леонид Волков опубликовал призыв выйти на незаконную протестную акцию, пообещав не только юридическую помощь, но и с выплатой возможных штрафов. Однако после того, как дело коснулось реальной помощи, наказанные участники акции остались один на один со своими проблемами.

«Слова Леонида относились только к сторонникам Навального. К сожалению, не можем Вам помочь», — ответили в ФБК.

Стоит отметить, что подобные случаи происходили и ранее. В 2017 году фонд обещал финансовую помощь участникам митингов, а также компенсацию в размере 10 тысяч евро. В 2019 году только в Москве было выписано штрафов на более чем 80 миллионов рублей. Адвокат эксклюзивно для ФАН рассказал, какие наказания грозят участникам последнего субботнего митинга.

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