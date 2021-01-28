Журналист Соловьев показал, как ФБК «кидает» оштрафованных за 23 января

Москва, 28 января. Один из участников незаконной акции 23 января был оштрафован и обратился за обещанной помощью в признанный иноагентом ФБК. Однако вместо поддержки получил отписку.

Известный российский журналист Владимир Соловьев опубликовал в Telegram переписку с ФБК (признан иноагентом в РФ) участника незаконной акции 23 января в Москве, сообщает iRedactor. Мужчина сообщил, что был арестован во время незаконной акции и получил штраф на 20 тыс. рублей. Однако выплатить его ему не по силам.

«Скажу честно, не являюсь на данный момент сторонником Алексея <...> Прикрепляю скан штрафа. Надеюсь, что поможете закрыть, как и обещал Леонид, потому что целый месяц нахожусь под социальным мониторингом из-за COVID—19», — написал на почту «пострадавший» участник акции.

Ранее член команды ФБК Леонид Волков опубликовал призыв выйти на незаконную протестную акцию, пообещав не только юридическую помощь, но и с выплатой возможных штрафов. Однако после того, как дело коснулось реальной помощи, наказанные участники акции остались один на один со своими проблемами.

«Слова Леонида относились только к сторонникам Навального. К сожалению, не можем Вам помочь», — ответили в ФБК.

Стоит отметить, что подобные случаи происходили и ранее. В 2017 году фонд обещал финансовую помощь участникам митингов, а также компенсацию в размере 10 тысяч евро. В 2019 году только в Москве было выписано штрафов на более чем 80 миллионов рублей. Адвокат эксклюзивно для ФАН рассказал, какие наказания грозят участникам последнего субботнего митинга.