Киев поддержал запрет на электроэнергию из РФ и Белоруссии

Киев, 28 января. Комитет парламента Украины по вопросам энергетики поддержал законопроект о запрете на электроэнергию из России и Белоруссию.

Об этом украинский депутат Алексей Гончаренко написал в Telegram-канале.

По мнению Гончаренко, импорт электроэнергии из РФ и белорусской республики якобы может навредить Незалежной

«Комитет по вопросам энергетики поддержал законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Это обезопасит нас от того опасного крючка, на который в очередной раз нас хочет подсадить страна-агрессор», — написал Гончаренко.

Украина вновь стала импортировать электроэнергию из России осенью 2019 года, однако в апреле 2020 импорт из российского государства и белорусской республики был временно прекращен. Причиной стала пандемия.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что на Украине рекордно упали запасы угля.