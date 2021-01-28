Почему армянские СМИ обвиняют Россию в предательстве в Нагорном Карабахе

Пока при посредничестве РФ продолжается урегулирование нагорнокарабахского конфликта, в ряде информационных агентств Армении резко возросла антироссийская риторика, направленная на формирование общественного мнения о предательстве со стороны Москвы. Они обвиняют Россию в лоббировании интересов Азербайджана и сговоре с Турцией, не подкрепляя материалы весомыми доказательствами.

В рамках проекта «Сети влияния» редакция Telegram-канала «Южный ветер» разбирается в истоках информационной кампании по дискредитации России в глазах армянского народа и основных бенефициарах ее успешной реализации.

Практически сразу после трехсторонней встречи Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, состоявшейся 11 января 2021 года, интернет-издание «Лрагир» опубликовало ряд статей явно антироссийской направленности.

В своих публикациях армянский информационный ресурс, зарегистрированный на сервере в Сан-Франциско, подталкивает читателя к мысли о том, что Россия лоббирует интересы Азербайджана, а Москва находится в сговоре с Азербайджаном и Турцией.

Так, в статье «Платил ли Алиев России за организацию разгрома армян и за Карабах?» от 13 января издание утверждает, что азербайджанский президент «заплатил 10 млрд долларов российскому руководству для гарантированного поражения армян». Доказательств при этом не приводится, а в выводе автор и сам сомневается в резонности подобных обвинений.

Критика России на портале «Лрагир» варьируется от откровенной клеветы до попыток поставить под сомнение важность развития экономических связей и инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе. Так, в статьях «Заложники Москвы и Баку: парламент Армении может предпринять неожиданный шаг по вопросу пленных», «План развития Карабаха без Карабаха: что задумали Москва и Турция» и «Почему ФСБ России патрулирует «коридор» через Армению, но не Нахичевань», опубликованных сразу после переговоров, «Лрагир» пишет о том, как Россия якобы проводит политику, направленную в первую очередь на защиту интересов Баку, игнорируя при этом интересы армянской стороны.

Авторы статьи, опубликованной 18 января под заголовком «Москва передумала?», заявляют, что статус Нагорного Карабаха Россию не интересует, а ситуацию в регионе она использует для достижения собственных целей. Более того, в интервью с громким названием «После ввода миротворцев азербайджанцы перешли черту» от 16 января тюрколог Акоп Чакрян, известный своей антироссийской риторикой, возложил вину за эскалацию вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе и поражение в нем Армении на президента РФ, а также заявил о сговоре России с Турцией.

При этом интервью вышло только в армяноязычной версии сайта, что свидетельствует о продуманной работе с армянским населением с целью настроить его против России.

В наиболее свежем материале от 28 января под названием «Россия ведет себя как вор, пойманный с поличным», авторы обвиняют Москву в лицемерии и лжи, вновь поднимая тему «предопределенного поражения» армян вследствие русско-турецких договоренностей.

«Русские сразу после 9 ноября стали вести себя как воры, пойманные на месте преступления, и это заметно всем. Невозможно вечно прикрывать сфабрикованной пропагандой реалии», — говорится в материале.

Между тем издание фактически не критикует действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Так, в статье «Кто может остановить этот криминальный упадок?» читателю сообщают, что приказы на отступление в Нагорном Карабахе армянам отдавались на «непонятном языке» агентами иностранных спецслужб, а вовсе не по инициативе Пашиняна. Также из-за этих «вездесущих агентов» дипломатический паспорт главы армянского правительства оказался в руках Азербайджана. Сам Никол Пашинян якобы пытался как мог исправить ситуацию, меняя начальников Службы национальной безопасности.

Целью информационной кампании является не торможение переговоров по возобновлению транспортных коридоров Армения — Азербайджан, а исключение из них России.

Будучи журналистом, Никол Пашинян являлся членом «Ереванского пресс-клуба». В нем также состоит и главный редактор «Лрагира» Айказн Гагриян.

Финансирование данной неправительственной организации осуществляется из Европы и США за счет различных фондов, в том числе филиала Фонда Сороса «Открытое общество», действующего в Армении с 1997 года. Помимо «Ереванского пресс-клуба», фонд спонсирует многочисленные организации в сфере права, здравоохранения, СМИ, политических исследований и анализа, проблем молодежи, образования.

На сайте «Открытое общество — Армения» последний выданный грант датируется 1 сентября 2020 года. В этот день их было выдано шесть на общую сумму более 30 тыс. долларов. Цель всех шести грантов заявлена как обеспечение подотчетности реализации «Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС», которое было подписано в 2015 году, а вступило в силу в 2018. Одним из вопросов соглашения является либерализация торговли между Арменией и Европой.

Получается, что менее чем за месяц до начала боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта и за пять месяцев до соглашения о разблокировании транспортного сообщения фонд уже начал готовить почву для формирования маршрутов из Армении в ЕС. На этом фоне довольно примечателен тот факт, что с момента признания независимости Армении Пашинян относился к лагерю сторонников первого президента Левона Тер-Петросяна.

Он уже тогда говорил о компромиссном решении конфликта — передаче пояса безопасности, окружающего Карабах, Азербайджану с сохранением коридора для связи с Арменией. Однако в 1998 году к власти пришел первый президент НКР Роберт Кочарян, представляющий интересы карабахских армян, и его оппоненты подверглись гонениям. В их числе оказался и нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Такие меры только углубили раскол в обществе, что стало одной из причин «бархатной революции» в 2018 году. При этом сейчас реализуется тот самый компромиссный сценарий, задуманный еще при Тер-Петросяне, а противники Пашиняна объединяются вокруг все того же Роберта Кочаряна. Подобные совпадения означают, что, либо Пашинян ведет игру под руководством западных акторов, либо фонд сейчас осуществляет корректировку развития событий в нужном русле.

Вопреки расхожему мнению, фондом Сороса управляет Совет директоров, члены которого, как правило, находятся в тени (в отличие от миллиардера Джорджа Сороса). Известно только, что с 1 января 2021 года сменился председатель совета: на эту должность встал Марк Мэллок-Браун.

Фигура Мэллока-Брауна примечательна не только тем, что он является одним из основателей неправительственной организации International Crisis Group, но и что он довольно влиятельная фигура в Великобритании.

Говоря о связях с британским правительством, достаточно упомянуть, что Мэллок-Браун является членом Тайного совета Соединенного Королевства — ближнего круга советников королевы Великобритании, которые оказывают ей помощь и ведут законотворческую деятельность в пределах ее полномочий. При этом королева Великобритании — фигура далеко не номинальная, как принято считать. Она обладает полномочиями распустить высший орган управления страной (парламент), а также ни один законопроект не может быть принят без ее одобрения.

На этой должности Мэллок-Браун сменил Патрика Гаспара, который тесно связан с демократической партией США: в частности, в 2008 году он успешно руководил предвыборным штабом Барака Обамы.

Правая рука Сороса Патрик Гаспар может присоединиться к администрации Байдена после ухода с поста президента общества Джорджа Сороса https://t.co/cptV4MsMuK https://t.co/WSsNmmkn6U pic.twitter.com/XGmI71lmtT — Irene_Dezhina (@fruits73269574) December 5, 2020

Мэллок-Браун будет использовать фонд для расширения влияния Великобритании, в том числе и через контроль над основными логистическими маршрутами из Азии в Европу. Весомым подспорьем в этом станет и наметившийся прогресс в разблокировании маршрутов между Арменией и Азербайджаном, который открывает перспективы как развития газотранспортной и нефтяной систем, так и появление новой ветки Иран —Азербайджан — Армения — Турция.

Получается, что с приходом к власти в Армении Никола Пашиняна реализация «компромиссного варианта» решения конфликта с Азербайджаном была лишь вопросом времени. При этом с учетом накопившейся неприязни двух народов друг к другу разрубить клубок противоречий было возможно только военным путем, и России, способной влиять на обе стороны конфликта, было суждено сыграть роль посредника.

Однако теперь, когда основные вопросы сторон конфликта решены и инициированы переговоры по разблокированию маршрутов, британским правительством предпринимаются меры по вмешательству в этот процесс. Муссируется и тема ввода «миротворческого» контингента Турции. Это обеспечит Соединенному Королевству безопасность будущих инфраструктурных проектов, создаст прецедент для обвинения Москвы и Анкары в сговоре, а также позволит снизить роль России в регионе.

Причем открытие новых маршрутов выгодно и Армении, так как вытягивает ее из практически полной изоляции и открывает новые экономические перспективы, пусть и ценой союзнических и дружеских отношений с Россией. Снижение влияния российского Газпрома за счет прокладки нового газопровода из Баку также способствует нивелированию рычагов давления со стороны Москвы.

На этом фоне начато активное вовлечение региональных игроков в новые маршруты. Так, предчувствуя скорое снятие санкций со стороны администрации нового президента США Джо Байдена, Иран приступил к строительству железнодорожной ветки в приграничный с Азербайджаном Парсабад, что позволит соединить азербайджанскую и иранскую железнодорожные сети.

В ближайшее время в районе Парсабад приграничной с Азербайджаном иранской провинции Ардебиль начнется строительство железнодорожного терминалаhttps://t.co/psHTYqVSt9 — Агентство ONA (@onanovosti) January 25, 2021

Кроме того, довольно быстро решился вопрос о спорных месторождениях между Азербайджаном и Туркменистаном, что фактически открывает путь к реализации проекта «Транскаспийский газопровод», подключению его к Южному газовому коридору, а также введению в эту систему Армении.

Анализ: Туркменистан и Азербайджан урегулировали 30-летний спор по месторождению в Каспийском море https://t.co/ZhYbP7xchR — Bruce Pannier (@BrucePannier) January 25, 2021

Россия во всех этих проектах является конкурентом, которого и пытаются устранить с Закавказья, используя старое доброе средство — информационную кампанию, настраивающую местных жителей против союзника в виде РФ.