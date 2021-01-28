Больше миллиона украинцев обзавелись паспортами России

Москва, 28 января. Украинцы начали массово получать российское гражданство. Об этом свидетельствует статистика ФМС России.

Более 409 тысяч украинцев стали гражданами Российской Федерации только в 2020 году. В 2019 году российские паспорта получили 299 тысяч граждан Украины. В 2018 году — 83 тысячи украинцев.

Если не считать жителей Крыма, которые в 2014 году единовременно поменяли гражданство, то за шесть лет более миллиона граждан Украины стали россиянами, получив гражданство нашей страны.

Вероятно, увеличение числа желающих получить российский паспорт связано с упрощением этой процедуры: в 2019 году жители ЛДНР смогли получить документы граждан РФ по наиболее простой схеме, а годом ранее заработала обновленная программа русского языка.

Федеральное агентство новостей писало, что солдаты ВСУ заминировали местность вблизи населенного пункта Попасная в Донбассе. Украинская армия продолжает подвергать опасности жизнь мирного населения.