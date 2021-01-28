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Больше миллиона украинцев обзавелись паспортами России

Больше миллиона украинцев обзавелись паспортами России

Москва, 28 января. Украинцы начали массово получать российское гражданство. Об этом свидетельствует статистика ФМС России.

Более 409 тысяч украинцев стали гражданами Российской Федерации только в 2020 году. В 2019 году российские паспорта получили 299 тысяч граждан Украины. В 2018 году — 83 тысячи украинцев.

Если не считать жителей Крыма, которые в 2014 году единовременно поменяли гражданство, то за шесть лет более миллиона граждан Украины стали россиянами, получив гражданство нашей страны.

Вероятно, увеличение числа желающих получить российский паспорт связано с упрощением этой процедуры: в 2019 году жители ЛДНР смогли получить документы граждан РФ по наиболее простой схеме, а годом ранее заработала обновленная программа русского языка.

Федеральное агентство новостей писало, что солдаты ВСУ заминировали местность вблизи населенного пункта Попасная в Донбассе. Украинская армия продолжает подвергать опасности жизнь мирного населения.

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