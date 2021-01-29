Топ-5 сбывшихся пророчеств Ванги

31 января исполнится 110 лет со дня рождения известной на весь мир болгарской ясновидящей — Ванге. В XX веке о ней говорили очень много, а за помощью к ней обрались не только местные жители, но и высшее руководство стран, известные светские личности: Евгений Евтушенко, Бедрос Киркоров, Вячеслав Тихонов и другие.

Особенность пророчеств Ванги заключалась в том, что она не говорила ничего буквально, из-за чего большинство ее толкований так и не разгадали. Возможно, многие люди не верят в ее предсказания только потому, что они были растолкованы неверно.

ФАН подобрал топ пророчеств Ванги, за которыми завороженно наблюдала вся планета.

Катастрофа на подлодке «Курск»

В 1980 году ясновидящая сказала, что в августе 1999–2000 года Курск окажется под водой, и его будет оплакивать весь мир. Тогда никто не мог поверить в то, что город может пойти ко дну, но пророчество все же оказалось вещим. Тогда Ванга говорила не о городе, а о подводной лодке «Курск», которая трагически утонула в 2000 году в Баренцевом море.

Теракт 11 сентября

Одно из самых страшных предсказаний, воплотившихся в жизнь. В 1989 году Ванга произнесла тогда еще туманные, но пророческие слова:

«Братцы-американцы повалятся, а птицы железные их растерзают».

11 сентября 2001 года в США произошла террористическая атака на здания Всемирного торгового центра. Железными птицами, о которых говорила прорицательница, оказались самолеты, врезавшиеся в небоскребы. В тот день пролилось много крови, 2977 человек погибли. Это самый крупный теракт за всю историю человечества.

Смерть принцессы Дианы

В 1981 году, в день свадьбы юной Дианы Спенсер и принца Чарлза Уэльского болгарская ясновидящая предрекла Диане гибель из-за этого замужества.

«Она услышит о моей смерти. Но умрем мы вместе», — такие слова произнесла Ванга в день королевской свадьбы.

Все мы знаем, что супружеская жизнь с принцем у Дианы не сложилась по многим причинам. Разведенная леди Ди погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года — конспирологи уверяют, что к этому приложила руку сама королева Великобритании. Ванга скончалась за 20 дней до этого, 11 августа.

Смерть премьер-министра Индии Индиры Ганди

В июле 1969 года Ванга предрекла смерть дочери первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру — Индиры Ганди, сказав, что ее погубит оранжево-желтое платье.

Пророчество сбылось 31 октября 1984 года, когда политик отправилась на телеинтервью с известным английским писателем и актером Питером Устиновым. По дороге машину, в которой находилась Индира Ганди, расстреляли, и на ней было надето оранжево-желтое платье.

Поражение Гитлера в 1945 году

В годы ВОВ к прорицательнице часто приходили женщины и просили рассказать, вернутся ли их мужья с войны.

Говорят, что даже сам Адольф Гитлер приезжал к Ванге, тогда она просила оставить Россию в покое и предрекла его поражение. В тот момент он не поверил словам ясновидящей, которая, к нашей радости, в итоге оказалась права.