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Власти Украины ввели санкции в отношении 13 российских авиакомпаний

Власти Украины ввели санкции в отношении 13 российских авиакомпаний

Киев, 28 января. Кабинет министров Незалежной запретил 13 российским компаниям летать над территорией страны. Об этом сообщают СМИ.

Ограничения официального Киева были одобрены в отношении юридических лиц, среди которых авиакомпания «Победа», 23-й летный отряд Минобороны РФ и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Сообщается, что под санкции попали компании, которым вменяются полеты над крымским полуостровом. Они не смогут летать над территорией Украины в течение трех лет.

По словам главы Мининфраструктуры страны Владислава Криклия, санкции против российских авиакомпаний должны быть также утверждены Советом безопасности и национальной обороны (СНБО). Запрос в СНБО кабмин Украины намерен направить в течение месяца.

Власти украинского государства также предложили ввести запрет на транзит ресурсов, полеты и перевозки для сирийской компании Cham Wings Airlines, которая уже включена в санкционные списки.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что украинский экономист оценил идею ареста США российских самолетов за Крым. По его мнению, за запретом могут последовать конкретные действия силовых структур.

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