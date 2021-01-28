«Оруэлл в крови»: Тони Блэр «берет на карандаш» всех вакцинированных от COVID-19

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр призывает G7 поддержать глобальное введение паспортов вакцинации против COVID-19. Эта инициатива напоминает наблюдателям фантастический мир будущего, созданный писателем Джорджем Оруэллом в романе «1984». В этой антиутопии, действие которой происходит в Британии, где, похоже, идеи Оруэлла у британцев в крови, все живут под властью зловещего и вездесущего Большого Брата, контролирующего каждый шаг жителей. По мнению экспертов, паспорт вакцинации, без которого человека откажутся впускать в европейские страны, яркий символ именно такого мира, созданного Оруэллом.

В отчете, опубликованном Институтом Тони Блэра (TBI), бывший лидер лейбористов утверждает, что нынешние коронавирусные ограничения на поездки между странами оказались слишком разрозненными. Блэр призвал Великобританию продвигать идею «глобального проездного билета с защитой от COVID-19» на саммите лидеров G7 в Корнуолле. Экс-премьер предлагает сделать паспорт вакцинации от COVID-19 цифровым, что поможет отслеживать статус его владельца, в какой точке мира бы тот ни находился.

Европа пока отнекивается — слишком по-оруэлловски звучит предложение Блэра, однако уже не менее восьми компаний занимаются проработкой этой схемы, сообщает The Telegraph. Хотя ранее в британском правительстве заявляли, что не планируют выдавать специальные паспорта тем, кто привился от COVID-19, судя по всему, это решение довольно скоро может быть пересмотрено.

Отметим, Великобритания понесла серьезные потери от COVID-19 и по количеству заболевших, и по числу умерших. В связи с этим Лондон одним из первых начал массовую вакцинацию жителей вакцинами Pfizer, а затем AstraZeneca, которую Британия первой ввела в гражданский оборот. На конец января в Великобритании от коронавируса вакцинировано уже более десяти процентов населения, так что идея взять на карандаш всех, кто получил вакцину, выглядит все менее фантастической.