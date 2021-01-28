Климкин считает, что «банановые республики» давно опередили Украину

Киев, 28 января. Страны Южной Америки сейчас по многим показателям являются примером для Украины. Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил экс-министр иностранных дел Климкин.

Украинский политик предложил сравнить статистику по социально-экономическим показателям с латиноамериканскими странами. В их число входят и Перу, и Колумбия, чьи ВВП давно показывают положительную динамику в отличие от Незалежной.

Климкин считает, что некогда «банановая республика» — Латинская Америка — стала для Украины примером с точки зрения многих вещей. Политик сожалеет, что у его страны так и не получилось на международном уровне провести переговоры с республикой.

В последнее время бывший министр часто говорит о родном государстве с негативной точки зрения. Недавно Климкин дал интервью Роману Цымбалюку, заявив, что Украина должна стать восточным флангом НАТО. Не зря экс-министр зовет Незалежную – «натовский сапог».