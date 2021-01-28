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Климкин считает, что «банановые республики» давно опередили Украину

Климкин считает, что «банановые республики» давно опередили Украину

Киев, 28 января. Страны Южной Америки сейчас по многим показателям являются примером для Украины. Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил экс-министр иностранных дел Климкин.

Украинский политик предложил сравнить статистику по социально-экономическим показателям с латиноамериканскими странами. В их число входят и Перу, и Колумбия, чьи ВВП давно показывают положительную динамику в отличие от Незалежной.

Климкин считает, что некогда «банановая республика» — Латинская Америка — стала для Украины примером с точки зрения многих вещей. Политик сожалеет, что у его страны так и не получилось на международном уровне провести переговоры с республикой.

В последнее время бывший министр часто говорит о родном государстве с негативной точки зрения. Недавно Климкин дал интервью Роману Цымбалюку, заявив, что Украина должна стать восточным флангом НАТО. Не зря экс-министр зовет Незалежную – «натовский сапог».

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