Лановой пережил клиническую смерть

Москва, 28 января. Актер театра и кино Василий Лановой, попавший в больницу с коронавирусом, пережил клиническую смерть.

Такую информацию подтвердил источник ФАН. Народный артист СССР уже несколько недель находится в больнице. Врачи обнаружили у него ряд осложнений, спровоцированных коронавирусом. COVID-19 был выявлен и у супруги Василия Ланового Ирины Купченко. Врачи отмечают, что состояние артиста оценивается как крайне тяжелое.

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок ранее рассказал, чем занимался 87-летний актер до болезни. Василий Лановой был задействован почти во всех постановках. Он приезжал в театр каждый день.