Чай любят и пьют во всем мире. Бодрящий напиток известен человечеству с древнейших времен. Уже три тысячи лет назад листья чая использовали в качестве лекарственного средства. И по сей день поклонники нетрадиционной китайской медицины утверждают, что качественный чай обладает лечебными свойствами и способен творить настоящие чудеса. Считается, что он тонизирует, улучшает память и зрение, успокаивает, отлично помогает от жажды, снимает похмельный синдром, стимулирует пищеварение, способствует выведению шлаков и избавлению от лишнего веса и в целом усиливает жизненную энергию и дарует долголетие.

Родиной чая считается Юго-Западный Китай и соседствующие с ним районы Верхней Бирмы и Северного Вьетнама. Сегодня его производят более чем в 20 странах мира, и этот напиток является самым популярным в мире. По некоторым оценкам, население планеты выпивает до двух миллиардов чашек чая в день!

В этой связи становится понятно, почему такую популярность приобрели электрические чайники. Эти приборы есть практически в каждом доме или офисе. С ними вы не зависите от наличия или отсутствия плиты, а самые продвинутые модели и вовсе имеют функцию отложенного старта и могут управляться с экрана смартфона через специальное приложение.

В магазинах бытовой техники представлено такое разнообразие устройств на всякий вкус и кошелек, что немудрено растеряться. Здесь вы найдете электрочайники для любой кухни: в стиле ретро, в брутальном металлическом или нежном керамическом корпусе, с росписью и без. В некоторых моделях, выполненных из прочного прозрачного стекла предусмотрено несколько режимов подсветки. Многие приборы умеют доводить воду внутри до четко определенной температуры с точностью практически до 1 градуса, что очень удобно, если вам нужно, например, развести молочную смесь для ребенка.

Мы решили выяснить, на что следует обращать внимание перед покупкой, чтобы помочь читателям ФАН разобраться, какой электрический чайник лучше купить, а также представляем топ лучших по версии нашего издания.

Небольшой экскурс в историю

Самые первые чайники появились, разумеется, на родине чая — в Китае. Их изготавливали из красной глины, которую добывали близ города Исин. Считалось, что пористая структура этого материала, пропускавшего воздух, но не позволявшего жидкости вытекать наружу, способствовала наилучшему раскрытию вкусоароматических свойств напитка. При этом от раза к разу чай внутри становился все вкуснее благодаря тому, что поры сохраняли в себе все ферменты и эфирные масла. Говорят, что если налить кипяток в один из дошедших до наших дней сосудов из исинской глины, то уже через несколько минут можно будет наслаждаться вкуснейшим чаем.

В XVI веке чай добрался до Японии. Культура употребления этого напитка превратилась в Стране восходящего солнца в настоящий культ. И сейчас традиционное японское чаепитие является обязательной частью туристической программы. Изготовление чайников стало процветающей индустрией. К сосудам относились очень бережно, расписывали вручную, и многие из них превращались в настоящие произведения прикладного искусства. Особенно ценились чайники, произведенные в провинции Бидзен — одном из шести древнейших центров по изготовлению керамики в Японии. Именно отсюда первые изделия подобного рода попали в Европу в XVI веке.

Свое производство этих предметов обихода европейцам удалось наладить лишь век спустя, когда голландцы освоили технологию изготовления чайников, выдерживавших высокие температуры.

Прогресс не стоял на месте, и в конце XIX века появился первый электрический чайник. Полковник Кромптон представил свое изобретение широкой общественности на международной выставке в Чикаго в 1893 году. Прародитель современных устройств весил весьма прилично, потребление электроэнергии при его использовании зашкаливало, а вода при этом грелась очень медленно.

Следующий шаг сделал Артур Ландж, который изобрел нагревательный элемент, работавший в воде, что значительно сокращало время закипания жидкости. Первый полностью автоматический чайник был изобретен Расселом Хоббсом в 1956 году.

Много воды утекло с той поры. Приборы становятся все совершеннее и доступнее, меняется их форма и материалы корпуса, добавляются новые функции.

Чтобы вода не утекала из вашего чайника, будем выяснять, на что следует обращать внимание при выборе лучшего электрического чайника.

Как это устроено

Несмотря на огромное многообразие моделей электрочайников, устроены они все примерно одинаково и состоят из следующих элементов:

• Корпус

• Нагревательный элемент

• Подставка с контактом

• Термостат

В условиях жесткой конкуренции производители стараются оснащать свои изделия дополнительными функциями, чтобы выгодно выделяться на фоне остальных участников рынка. Некоторые из них оказываются весьма нужными и удобными, другими вы, возможно, никогда и не воспользуетесь. Перечислим основные, а вы решайте сами, стоит ли за них переплачивать:

• подсветка;

• отложенный старт;

• удаленное управление со смартфона (современные чайники — это уже не просто устройства для кипячения, но умные приборы, управлять которыми можно, не вставая с дивана);

• звуковой сигнал, предупреждающий о завершении очередного цикла работы;

• усиленное кипячение, которое нужно для удаления излишков хлора и других примесей;

• автоматическое прекращение работы в случае отсутствия воды;

• поддержание температуры.

Чем навороченнее прибор, тем сложнее его «внутренний мир» и, соответственно, выше цена. Нужны ли все эти дополнительные фишки или достаточно простого кипячения — решать вам, исходя из вашего образа жизни, личных предпочтений и, разумеется, бюджета, который вы готовы выделить на приобретение электрического чайника.

Мы же хотим подробнее поговорить о главных критериях, на которые следует опираться при выборе прибора.

Корпус

Современные электрические чайники делают из пластмассы, нержавеющей стали, стекла и керамики. Остановимся на каждой разновидности отдельно.

Пластмасса

Пожалуй, самый популярный материал. И уж точно самый дешевый, впрочем, его нередко используют и в дорогих моделях. Пластиковые чайники легкие, практичные и простые в использовании. Однако не стоит слишком уж экономить и приобретать приборы непонятных производителей. Выгода от такой покупки может оказаться весьма сомнительной. Дешевый пластик неприятно пахнет, что отрицательно сказывается на вкусе напитка и делает эксплуатацию прибора неприятной, и, что самое плохое, он может выделять в воду вредные вещества. Отдавайте предпочтение известным брендам, которые дорожат своей репутацией и не позволяют себе использовать низкокачественные материалы.

Нержавеющая сталь

Такие электрические чайники отличает более высокая цена, но выглядят они куда более дорого и стильно, нежели их пластмассовые собратья. К тому же они более прочные, экологичные, не выделяют ничего плохого при нагревании и могут похвастаться долгим сроком службы. К очевидным минусам можно отнести тяжелый вес, стоимость, а также тот факт, что стенки прибора сильно нагреваются, и пользователь рискует обжечься, особенно пока не привыкнет к такой особенности.

Стекло

Многие считают такой вариант оптимальным с точки зрения сочетания экологичности, дизайна и цены. Действительно, электрические чайники выглядят весьма привлекательно, не загромождают пространство даже на самой небольшой кухне и абсолютно безопасны для здоровья. Некоторые производители оснащают свои изделия подсветкой с разнообразными режимами. Цвет меняется в зависимости от степени нагрева жидкости, а в ждущим режиме прибор может излучать мягкий свет наподобие ночника, что добавляет уюта интерьеру. Слабые стороны устройства:

• корпус нагревается так же сильно, как и у предыдущего варианта;

• стекло — материал хрупкий, прибор требует осторожного к себе отношения;

• на внутренней поверхности довольно быстро скапливается накипь, хорошо заметная на прозрачных стенках, что осложняет уход.

Керамика

Увидев такой экземпляр, вы не сразу догадаетесь, что перед вами электрический, а не классический заварочный чайник. С эстетической точки зрения устройства из керамики смотрятся очень выигрышно, особенно если интерьер кухни выполнен в соответствующем стиле.

Толстые керамические стенки экологичны, не имеют посторонних запахов, не дают скапливаться накипи и долго сохраняют воду теплой без дополнительной функции подогрева. К тому же такие чайники более тихие за счет толстых стенок. В качестве недостатков пользователи отмечают тяжелый вес, хрупкость и высокую цену.

Нагревательный элемент

Всего различают два типа ТЭНов: открытый и закрытый. Отличить их друг от друга не составит труда. Достаточно заглянуть под крышку. Поговорим о каждом в отдельности.

Открытый

Данный тип нагревательного элемента выглядит как спираль, которая крепится ко дну или задней стенке чайника. Эксперты считают модели с отрытыми ТЭНами не самым удачным приобретением и называют следующие недостатки таких приборов:

• возможность работы только с большими объемами воды, поскольку нагревательный элемент должен находиться полностью в воде, иначе вы рискуете в лучшем случае спалить прибор, а в худшем — устроить пожар;

• в связи с вышесказанным увеличивается время закипания, а расход электроэнергии будет больше; это особенно актуально, если чаще всего вы чаевничаете в одиночку и вам не требуется много воды;

• открытый нагревательный элемент неудобен в уходе: на нем быстро скапливается накипь, а чистить спиралевидную конструкцию проблематично.

Закрытый

Современный и практичный вариант, лишенный недостатков своего предшественника. Из незначительных минусов можно назвать разве что несколько больший уровень шума и более высокую стоимость, впрочем, и в этой категории несложно найти приемлемые по стоимости варианты.

Мощность

Важнейший критерий, от которого напрямую зависит то, как быстро будет нагреваться и закипать вода. У большинства чайников, представленных на рынке, этот показатель находится в диапазоне от 1200 до 3000 Вт. Золотая середина в 2200 Вт считается оптимальной для этого вида электроприборов. С прибором такой мощности вам не придется долго ждать, пока закипит вода, и в то же время он не создаст лишней нагрузки на электросети.

Объем

Понятно, что чем больше пользователей, тем он должен быть больше. Одинокому холостяку, практически не бывающему дома, хватит и поллитрового чайника, а большой многодетной семье и шести литров за раз не всегда будет достаточно.

Это важно! Чем больше объем, тем выше должна быть мощность. Выбирая между двумя приборами по критерию мощности, обратите внимание, чтобы они были одинакового объема.

Подставка

Этот важный элемент также может быть двух типов.

Классическая подставка

Не слишком часто, но все же встречается у некоторых производителей. Жестко фиксирует чайник в одном положении, что зачастую оказывается неудобным в использовании.

«Пируэт»

Такая подставка оснащена расположенным в центре круглым контактом. Чайник можно поставить или снять с нее буквально из любого положения, что очень практично.

Фильтры

У большинства моделей в носике устанавливается специальная сеточка, препятствующая попаданию в чашку с напитком известкового налета, который неизбежно образуется в процессе кипячения водопроводной воды. Сеточка эта может быть сделана как из нейлона, так и из металла (довольно редкое явление). Второй вариант прочнее, но при надлежащем использовании прибора оба прослужат достаточно долго.

Дорогие модели иногда оснащают встроенным фильтром для очищения воды.

Крышка

Чаще встречаются крышки, являющиеся частью корпуса и открывающиеся нажатием клавиши на ручке. Однако есть и модели, в которых крышка является отдельным элементом. В любом случае перед покупкой убедитесь в том, что она хорошо закрывается и плотно прилегает, иначе не избежать проблем с расплескиванием воды.

Топ-10 электрических чайников по версии ФАН

Итак, определившись с критериями, на которые нужно обращать внимание, чтобы купить лучший электрический чайник, переходим к рейтингу наиболее удачных, на наш взгляд, моделей. Перед покупкой также рекомендуем ознакомиться с отзывами пользователей.

Tefal Snow KO330830

Начнем наш обзор с простой и недорогой модели от известного французского бренда. Прибор выполнен из высококачественного пластика. Не имеет сторонних запахов и токсичных веществ в составе, которые могли бы попасть в жидкость при нагревании. Несмотря на свою лаконичность, смотрится стильно и отлично впишется в интерьер любой кухни. Доступен в черной и белой расцветке.

Основные характеристики:

Мощность: 2400 Вт

Объем: 1,7 л

Автоматическое отключение при закипании: +

Отключение при отсутствии воды: +

Вес: 1 кг

Средняя цена: 2300 руб.

Электрочайник Tefal Theia Control KI820B30

Стильный прибор из нержавеющей стали в корпусе, напоминающем по форме изящный кувшин. Съемный фильтр — сеточка не допустит попадания хлопьев извести в ваш напиток. Тип управления — электронный. Сенсорная панель расположена на эргономичной ручке, которую приятно держать в руках. Одним нажатием вы сможете регулировать степень нагрева в диапазоне от 40 до 100 градусов, что очень удобно, если для приготовления напитков или детской смеси требуется вода определенной температуры.

Основные характеристики:

Мощность: 1800 Вт

Объем: 1,5 л

Автоматическое отключение при закипании: +

Отключение при отсутствии воды: +

Вес: 1,25 кг

Средняя цена: 3990 руб.

Xiaomi MiJia Smart Kettle Bluetooth (YM-K1501)

Визуально приятная модель белоснежного цвета с акцентом в виде блестящей хромированной полосы в районе носика и крышки. Пользователи отмечают высокое качество используемого пластика, отсутствие посторонних запахов, минималистичный дизайн, невысокий уровень шума и легкость в обслуживании. Есть возможность управления со смартфона и функция выбора температуры нагрева воды, довольно редкие для такой ценовой категории. Корпус практически не нагревается снаружи, что исключает возможность получить ожог при использовании. Из существенных недостатков — отсутствие индикатора количества воды. Впрочем, есть мнение, что цельный корпус более долговечный в плане протечек.

Основные характеристики:

Мощность: 1800 Вт

Объем: 1,5 л

Автоматическое отключение при закипании: +

Отключение при отсутствии воды: +

Вес: 1,25 кг

Средняя цена: 2890 руб.

Polaris PWK1788CAD

Мощный и стильный чайник в надежном корпусе из нержавеющей стали оптимального объема. Электронная панель управления расположена на подставке прямоугольной формы. Имеется возможность задать требуемую температуру нагрева воды (шесть режимов).

Основные характеристики:

Мощность: 2200 Вт

Объем: 1,7 л

Автоматическое отключение при закипании: +

Отключение при отсутствии воды: +

Вес: 1,25 кг

Средняя цена: 3500 руб.

Redmond RK-G200S

Не просто электрический чайник, а настоящее умное устройство, которое не только воду вскипятит, но и развлечет своего хозяина. Корпус прибора выполнен из прозрачного стекла со встроенной подсветкой. По вашему желанию чайник будет переливаться разными цветами, а если активировать режим «Диско-чай», то цвета будут мигать и меняться в такт любимой музыке. В ночное время прибор будет выполнять роль ночника, горящего ровным уютным светом. Управлять устройством можно как вручную с помощью блокирующихся кнопок, расположенных на ручке, так и через смартфон. Чайник вскипятит воду или нагреет ее до нужной температуры аккурат к вашему подъему с постели или возвращению с работы. Еще одна полезная функция — длительное кипячение, которое позволяет убрать из жесткой водопроводной воды дополнительные примеси, сказывающиеся на конечном вкусе напитка. Если качество воды вас вполне устраивает, убавьте время кипячения и сократите затраты на электроэнергию. Для истинных ценителей чая предусмотрен широкий диапазон температур, позволяющий выбрать оптимальную для определенных сортов. Все эти удовольствия — при высокой мощности и сравнительно низкой цене.

Основные характеристики:

Мощность: 2200 Вт

Объем: 2 л

Автоматическое отключение при закипании: +

Отключение при отсутствии воды: +

Вес: 1,35 кг

Средняя цена: 3500 руб.

Redmond RK-G1308D

Стильный электрочайник с корпусом из термостекла на квадратной подставке. Можно ставить и снимать в любом положении. Ручки на колбе и крышке имеют оригинальную отделку под дерево. Температура нагрева воды регулируется легким нажатием на сенсорные кнопки в базе. Но главная фишка этого устройства — в его универсальности. При желании чайник можно использовать в качестве заварочного благодаря съемному контейнеру. Положите внутрь заварку и настаивайте напиток сразу при нужной температуре!

Основные характеристики:

Мощность: 1500 Вт

Объем: 1,7 л

Автоматическое отключение при закипании: +

Отключение при отсутствии воды: +

Вес: 1,45 кг

Средняя цена: 5000 руб.

Kitfort КТ-691-2

Этот прелестный керамический чайник классической формы станет настоящим украшением вашей кухни. Если бы не провод, в нем сложно было бы опознать электрический прибор — настолько элегантно он выглядит. Белоснежный корпус украшен неброским изображением милых уточек. Керамика — не только красивый, но и экологичный материал. Сделанные из него приборы просты в уходе, легко моются, препятствуют появлению накипи и не выделяют в воду вредных веществ. Полностью съемная крышка плотно прилегает к корпусу, не давая воде проливаться при наполнении кружки.

Основные характеристики:

Мощность: 1800 Вт

Объем: 1,2 л

Автоматическое отключение при закипании: +

Отключение при отсутствии воды: +

Вес: 1,6 кг

Средняя цена: 2200 руб.

Bosch TWK7S05

Отнюдь не дешевый, но невероятно стильный электрический чайник с необычным дизайном. В нем нет ничего лишнего, он чрезвычайно прост и понятен в использовании и к тому же очень надежен. Строгий корпус из нержавеющей стали будто опоясан силиконовым покрытием, которое не перегревается и предотвращает случайные ожоги. Единственный яркий акцент в этом лаконичном устройстве — клавиша выключения красного цвета. Чайник изготовлен из материалов высочайшего качества под строгим контролем профессионалов и прослужит своим владельцам верой и правдой долгие годы.

Основные характеристики:

Мощность: 2200 Вт

Объем: 1,7 л

Автоматическое отключение при закипании: +

Отключение при отсутствии воды: +

Вес: 1,7 кг

Средняя цена: 10 000 руб.

Термопот SkyThermopot M810S

Умное устройство внушительного объема незаменимо для большой дружной семьи или офиса. Прибор рассчитан на пять литров воды, что равняется примерно 25 кружкам. Корпус из нержавеющей стали работает наподобие термоса и поддерживает заданную температуру даже будучи отключенным из сети. Термопот управляется вручную или при помощи специального приложения, которое позволяет начать нагрев, где бы вы ни находились. Программа также дает возможность настроить включение в удобное для вас время, например, чтобы к моменту пробуждения вас уже ждала подогретая до заданной температуры вода. Прибор предлагает три варианта нагрева — до 60, 90 или 98 градусов. Из возможных недостатков можно назвать внушительные габариты — 32 х 21,5 х 22 см и высокую стоимость.

Основные характеристики:

Мощность: 1450 Вт

Объем: 5 л

Автоматическое отключение при закипании: +

Отключение при отсутствии воды: +

Вес: 2,8 кг

Средняя цена: 10 000 руб.

Russell Hobbs 21670/21671/21672/21674 Retro

Невероятной красоты прибор для настоящих эстетов от бренда-создателя первого электрического чайника. Элегантный корпус из высококачественной нержавеющей стали в стиле 50-х годов особенно придется по душе любителям винтажа и стиля ретро. Удобная ручка изготовлена из приятного на ощупь прорезиненного нескользящего материала и украшена медальоном с вензелем и заглавными буквами RH. Чайник умеет нагревать воду до нужной температуры, однако пользователю придется самостоятельно следить за процессом с помощью аналогового термометра и отключать прибор вручную.

Гладкие внутренние стенки препятствуют образованию отложений накипи и предельно просты в уходе. Полностью съемная крышка прилегает настолько плотно, что ее бывает несколько проблематично открыть. Снаружи корпус покрыт порошковой эмалью, которая гарантирует сохранение эффектного внешнего вида на долгие годы. Выпускается в четырех вариантах цветов: красном, черном, белом и кремовом.

Основные характеристики:

Мощность: 2400 Вт

Объем: 1,7 л

Автоматическое отключение при закипании: +

Отключение при отсутствии воды: +

Вес: 1,7 кг

Средняя цена: 4000 руб.