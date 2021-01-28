Ярослав Нилов: Труд полиции в России недооценен

Санкт-Петербург, 28 января. Труд сотрудников правоохранительных органов в России занижен, унижен и недооценен. Так считает председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеран Ярослав Нилов.

На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН он заявил, что нужно добиваться повышения стоимости рабочего часа — это значительно облегчит и упростит ситуацию.

«Дискуссия по поводу заработных плат военных и полицейских возникает каждый год. По сравнению с первыми, последние оказались в более сложной ситуации — льгот у военных гораздо больше, чем у полицейских. Конечно, зарплаты стоит повышать», — подчеркнул Нилов.

По его словам, в России труд в целом недооценен, и решение проблемы он видит в повышении стоимости рабочего часа.

Нилов подчеркнул, что с приходом Шойгу лицо российской армии сильно изменилось, но если добиться повышения пенсий, то качество жизни станет еще выше и лучше.

Ранее в ФАН сообщалось, что размер зарплаты полицейского варьируется от 30 до 50 тысяч рублей. При этом в Москве полицейские снимают квартиры за 25 тысяч рублей — денег на жизнь почти не остается. По словам руководителя Ассоциации профсоюзов полиции, ветерана специальной службы МУРа, полковника в запасе Алексея Лобарева, если увеличить зарплаты до 150 тысяч рублей, то качество работы полицейских и уровень их жизни значительно улучшатся.