В Госдуме рассказали, сколько недополучили российские пенсионеры  

В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг рассказал, сколько денег недополучили работающие пенсионеры после отмены индексации.

«У нас уже пять лет не индексируется пенсия работающим пенсионерам. У неработающих пенсионеров она индексируется, однако не в полном объеме. Эта недоплата составляет примерно 8% от пенсии. Все потому что в 2016 году индексация пенсии составила 4% вместо 12,8%. То есть каждый месяц в течении пяти лет пенсионерам недоплачивали 1100 рублей», — рассказал Валерий Гартунг.

Депутат отметил, что в России проживает порядка девяти миллионов работающих пенсионеров, отсюда такие большие цифры по общей недоплате.

«Всего работающим пенсионерам государство недоплатило 179 тысяч 376 рублей. А неработающим — 66 тысяч 108 рублей. В России проживает порядка девяти миллионов работающих пенсионеров. Если в среднем каждому из них недоплатили по 179 тысяч рублей, то получается колоссальная сумма денег», — подчеркнул политик.

Ранее в ФАН сообщал, что для работающих пенсионеров в 2021 году предусмотрен только перерасчет пенсии за дополнительный стаж, эта процедура пройдет в августе. Однако пенсии у работающих пенсионеров в результате такого перерасчета увеличиваются незначительно. Перерасчет в сторону увеличения проводится на сумму не выше стоимости трех пенсионных баллов. Эта стоимость устанавливается для гражданина раз и навсегда в момент оформления пенсии. В 2021 году, как и в предыдущем, ежемесячная прибавка за стаж не превысит 279 рублей.

Единственная категория работающих пенсионеров, которым точно будет в ближайшее время проведена индексация, это получатели пенсии по старости, которые в 2021 году примут решение о завершении трудовой деятельности.