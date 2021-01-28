Проект мирного соглашения с Израилем рассмотрят в Заксовете Судана

Хартум, 28 января. Советник премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока по СМИ Файез Силейк прокомментировал заявление министра разведки Израиля Эли Коэна о скором подписании мирного соглашения между двумя странами.

По его словам, проект документа будет в ближайшее время представлен на рассмотрение в Законодательный совет африканского государства.

«Судан заплатил высокую цену за свою изоляцию, и теперь не только ведет борьбу против терроризма, но и хочет интегрироваться в мировое сообщество», — уточнил Файез Силейк.

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Тель-Авив и Хартум намерены заключить соглашение о нормализации отношений в ближайшие три месяца. С таким заявлением выступил израильский министр Эли Коэн. По его словам, договор планируется подписать при посредничестве США в Вашингтоне.