Вакцинный туризм в США: нехватка вакцин от COVID-19 вызвала панику в некоторых штатах

В США набирает популярность так называемый «вакцинный туризм», вызванный тем, что ситуация с вакцинированием от коронавирусной инфекции заметно различается от штата к штату. В некоторых американских штатах дистрибуция вакцин налажена лучше, чем в других, и количество доз им выделено больше. В результате жители обделенных вакциной штатов, а также других стран, в том числе туристы, в страхе перед коронавирусной инфекцией мечутся по Америке в надежде привиться как можно скорее.

Некоторые штаты (например Пенсильвания и Флорида) и даже графства внутри штатов уже начали делать заявления с требованием остановить «вакцинный туризм»: дескать, провоцируете очереди, кроме того, нам самим не хватает.

The vaccination line at the Pipkin Building. @3onyourside @Peter_Fleischer pic.twitter.com/Ys8qeM8NVM

Неблагоприятная ситуация в связи с этим складывается в Пенсильвании, что вызывает озабоченность местных властей. «Вакцинный туризм реален», — вторит властям Пенсильвании мэр Мемфиса (штат Теннесси), комментируя длинные очереди на пунктах вакцинации от коронавируса.

Дело в том, что «вакцинные туристы», массово прибывающие во Флориду, фактически отбирают дозы у местных стариков. В этом штате высок процент жителей старше 65 лет, для которых коронавирус приставляет серьезную опасность.

This is the line at the old vehicle inspection site off of Appling @3onyourside pic.twitter.com/Af9RvPv33H