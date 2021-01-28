Туроператор назвал самые популярные направления для путешествий в феврале и марте

Москва, 28 января. Руководитель PR-отдела одного из российских туроператоров Лариса Аханова назвала ФАН самые популярные направления для отдыха в феврале и марте, когда россиян ждут длинные выходные. Она также предложила несколько оригинальных идей для отдыха на Масленицу.

По данным туроператора, самые популярные направления для отдыха в этот период года — Сочи, Крым и Кавказские Минеральные Воды. В период праздников 23 февраля и 8 марта к ним добавляется Подмосковье за счет отдыха в загородных отелях и пансионатах, а также Санкт-Петербург с экскурсионными программами.

Эксперт по туризму также отметила, что travel-трендом последнего времени стали путешествия по России в период Масленицы.

«Готовятся специальные программы, народные гуляния, фестивали, катания на хаски, упряжках, — сообщила Аханова. — В этом году, конечно, такие программы будут пересмотрены в связи с ограничениями в регионах. Но мы видим, что туристы готовы переориентироваться с шумных народных гуляний на камерные масленичные вечеринки».

По словам эксперта, в этот период пользуются спросом города Золотого кольца (Владимир, Иваново, Кострома, Суздаль, Ярославль), подмосковная Коломна и Зарайск. Люди охотно едут за гастрономическим туризмом и развлечениями в Тулу, Рязань, Тверскую область.

Кроме того, туроператоры стараются открыть новые регионы России и показать непривычные европейские места и внутри страны. Лариса Аханова поделилась примером одного из таких мест.

«В этом году впервые будет предложено отметить Масленицу в русской Каппадокии — музее-заповеднике «Дивногорье», расположенном в Воронежской области, где находятся уникальные меловые дивы (меловые столбы природного происхождения. — Прим. ФАН) и дворцовый комплекс Ольденбургских в староанглийском стиле», — сказала руководитель пресс-службы.

Что касается ценовой политики на февральские и мартовские туры, то эксперт заверила, что в этот период отели снижают цены на 20–25%, поэтому отдыхать выгодно везде. По словам Ахановой, средняя стоимость масленичных туров на две ночи составляет порядка 10 тыс. рублей на человека.

В то же время праздничные даты — День святого Валентина, праздники 23 февраля и 8 марта — могут отличаться по стоимости, так как спрос в эти периоды оживляется.

Ранее эксперты по туризму подчеркнули безопасность отдыха в России на фоне мировой пандемии коронавируса.