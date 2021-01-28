В Госдуме рассказали, насколько планируют поднять пособие по безработице

Санкт-Петербург, 28 января. В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг рассказал об инициативах по повышению пособий по безработице.

«Наши инициативы не с первого раза проходят в Госдуму, но все-таки проходят. Думаю, инициативы по повышению пособия по безработице в том иди ином виде пройдут. Первая инициатива связана с поднятием пособия по безработице до прожиточного минимума. Мы считаем, что эта временная мера могла помочь гражданам, которые сегодня оказались неофициально безработными. Они просто потеряли доходы из-за того, что компании не могли обеспечить своих сотрудников работой. Таких людей миллионы и миллиарды. Отмечу, если бы пособие по безработице было существенным, то мы смогли бы поддержать таких граждан», — рассказал Валерий Гартунг.

Вместе с этим депутат Госдумы рассказал об инициативе для граждан, которые не хотят терять рабочее место из-за вынужденного рабочего простоя.

«Мы предлагаем выплачивать людям до 70% утраченного заработка во время вынужденного простоя. В правовом кодексе есть такая норма (ТК РФ, статья 157. Оплата времени простоя. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя). Мы предлагаем ввести аналогичную норму, которая будет выплачиваться за счет государства», — сообщил политик.

В ФАН ранее сообщалось, размер пособия по безработице в 2021 году будет сохранен на прежнем уровне, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сумма максимальной выплаты составит 12 130 рублей, а минимальной — 1500 рублей. Однако безработный гражданин в первые три месяца сможет получать 75% заработной платы, но не более максимального размера пособия, а последующие три месяца — 60% заработка, но не выше 5000 рублей. Решение увеличить сумму пособия по безработице с 8000 рублей было принято в марте прошлого года — в качестве меры по поддержке граждан во время пандемии коронавируса. Изначально решение носило временный характер, но позже власти решили сохранить максимальный уровень на 2021 год.