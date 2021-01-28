В Махачкале под одной крышей разместили часовню, мечеть и синагогу

Махачкала, 28 января. В столице Дагестана открылся духовно-просветительский центр для последователей трех основных конфессий, представленных в республике. В нем под одной крышей находятся часовня, мечеть и синагога.

Центр, получивший название «Единство», был построен на территории научно-оздоровительного комплекса «Журавли» по инициативе его директора Магомеда Магомедова. Он сообщил ФАН, что теперь в учреждении люди смогут не только отдохнуть или поправить свое здоровье, но и духовно обогатиться.

«Мы построили этот центр, чтобы люди, находящиеся в нашем комплексе, могли лечить не только свое тело, но и душу. Без души человек не будет полноценным, поэтому я уверен, что этот центр укрепит всех нас», – сказал Магомедов.

Секретарь Махачкалинской епархии, иерей Виталий (Тарасов) также считает, что любому человеку необходимо внутреннее наполнение. По его словам, политика дальнейшего сближения религий в регионе будет продолжена.

«Без здоровой души личность человека – неполноценна. Мы выступаем за дальнейший диалог конфессий, и открытие этого центра – только первый шаг на этом важном пути», – заявил собеседник ФАН.

Глава совета иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев также подчеркнул важность единения представителей различных религиозных направлений. Председатель муфтията республики Шамиль Алиханов назвал новое учреждение символом межрелигиозного диалога.

«Этот центр символизирует межконфессиональное согласие всего Дагестана», – сказал он.

«Мы и так все сплочены, но центр позволит нам сплотиться еще больше», – отметил Дибияев.

В руководстве регионального министерства по национальной политике и делам религий считают, что «Единство» окажет значительное положительное влияние на все стороны жизни дагестанцев. Открытие центра продолжит традиции дружбы и добрососедства.

«Это будет способствовать развитию социально-экономической и общественно-политической жизни в республике. Новый центр – это продолжение традиций, которые давно установились в Дагестане. Наша республика пример в этом отношении для многих российских регионов», – сказал ФАН глава Миннаца РД Энрик Муслимов.

Летом прошлого года научно-оздоровительный комплекс «Журавли» бесплатно принял у себя около 600 врачей со всей России, которые работали в «красных зонах» с пациентами, инфицированными коронавирусной инфекцией. Медицинские работники прошли в учреждении полный курс реабилитации. В скором времени комплекс планирует разместить у себя еще порядка тысячи врачей из российских регионов.

Ранее ФАН сообщал, что жители Дагестана получат возможность пройти курс лечения в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева в Москве. Специалисты клиники проведут в Махачкале прием пациентов, по итогам которого направят всех нуждающихся в оперативном вмешательстве в столицу.