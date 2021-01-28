Туроператоры разглядели в пандемии шанс для россиян открыть собственную страну

Москва, 28 января. Российские туроператоры рассказали ФАН, как они смогли адаптироваться к условиям COVID-19, а также поделились идеями, как в дальнейшем развивать туристическую отрасль в стране.

Алена Хитрова, руководитель PR-отдела одного из крупнейших российских туроператоров, отметила, что говорить о полной переориентации рынка не совсем корректно. В настоящее время ее компания работает и по направлениям России, и по открытым странам для международного туризма. Среди них — Мальдивы, Занзибар, ОАЭ, Куба, Турция, Абхазия.

Тем не менее, количество направлений для внутреннего туризма существенно расширилось. Представитель туристической отрасли рассказала, какие меры предприняла компания для развития внутреннего туризма.

«По России мы запускали несколько чартерных программ: в Хакасию, Новокузнецк (Шерегеш), Минеральные Воды (Домбай, Приэльбрусье), — сообщила Хитрова. — Также были специальные рейсы под праздники в Калининград. Кроме того, летом и в период новогодних праздников по Сочи удалось существенно увеличить объемы за счет совместных программ с одним из перевозчиков».

По оценкам другого российского туроператора, традиционно занимавшегося приемом иностранных туристов в России, ему удалось полностью адаптироваться к новым коронавирусным реалиям.

«Мы перестроились полностью на внутренний туризм — занимаемся Байкалом, Мурманском и Карелией», — сказал представитель компании.

По мнению Алены Хитровой, сама ситуация с пандемией способствовала значительному погружению во внутренний туризм и поиску новых возможностей для туристов и развития бизнеса. Кроме того, меры государственной помощи способствовали формированию спроса. Ограничения на международные поездки также позволили россиянам открыть собственную страну — в этом туроператоры видят плюс от пандемии.

«Для многих отдыхающих это оказалась хорошая возможность посетить новые места в России, кому-то развеять стереотипы относительно уровня инфраструктуры и возможностей того или иного региона», — заключила представитель туроператора.

Хитрова полагает, что программа кешбэка повлияла на продажи во внутреннем туризме. На ее взгляд, программа стимулирования поездок по России во втором этапе сработала эффективнее за счет корректировки условий программы, снятия ограничения по регионам и захвата новогодних дат.

«Наибольшее количество бронирований по акции кешбэка у нас было по направлениям Шерегеш, Калининград, Сочи, горнолыжные курорты Кавказа», — поделилась результатами программы собеседница ФАН.

Эксперт по въездному туризму подчеркнул, что решение переориентироваться на внутреннего потребителя не было связано с запуском программы возврата денежных средств за поездки по стране, однако акция Ростуризма в какой-то мере смогла помочь в развитии бизнеса.

«Мы перестраивались не из-за программы кешбэка, но благодаря акции мы немного заработали», — подчеркнул руководитель компании.

В качестве дальнейших возможных мер поддержки туроператор назвал финансовую поддержку отрасли и наиболее быстрое открытие границ.

Алена Хитрова же отметила, что развитие внутреннего туризма будет проходить быстрее только в случае сотрудничества и нацеленности на результат всех участников процесса.

«Очень важно понимать, что развитие внутреннего туризма — это не про быстрые результаты, а про методичное и эффективное развитие отрасли, последовательность шагов на разных уровнях: Ростуризм, туроператоры и розница, гостиничный сектор и органы местной власти», — заявила эксперт.

Ранее эксперты по туризму подчеркнули безопасность отдыха в России на фоне мировой пандемии коронавируса.