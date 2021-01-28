Ведьма рассказала о шестом браке Памелы Андерсон

Шестой брак актрисы и модели Памелы Андерсон не закончится расставанием через пару недель, как было в предыдущем союзе, но однажды все же распадется. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН ведьма Алена Полынь.

Собеседница издания прокомментировала новость о том, что 53-летняя Памела Андерсон вышла замуж за своего 40-летнего телохранителя. Это ее шестой брак, но новый избранник стал пятым по счету мужем, поскольку за продюсера Рика Соломона модель выходила замуж дважды.

По словам ведьмы, свадьба — не пиар, актриса действительно захотела надеть белое платье.

«Это классический случай, когда тот или иной значимый человек начинает жить со своим телохранителем. Когда этот человек постоянно находится рядом, сопровождает — возникает состояние доверия. Конкретно у женщин есть «пунктик» по отношению к мужчине, который может охранять ее. На эту тему в Голливуде уже давно сняли фильм — «Телохранитель». Когда такой человек становится больше, чем наемным работником, бывают разные варианты. Одни остаются на уровне любовников, другие начинают более серьезные отношения, заключают брак», — сообщила эксперт.

Алена Полынь дала прогноз относительно долговечности связи пары.

«У звезд союзы редко бывают длительными. Зачастую они быстро распадаются, но СМИ об этом не всегда знают. Когда это выгодно, то публику оповещают о таких событиях для дополнительного пиара. Очень вероятно, что брак с телохранителем будет дольше, чем с другой знаменитостью, потому что этот человек уже проверен временем», — отметила ведьма.

Ранее Алена Полынь рассказала Федеральному агентству новостей о том, как Ольга Бузова сможет стать примадонной вместо Пугачевой.