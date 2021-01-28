Ливийская делегация из Бенгази прибыла в Москву с рабочим визитом

Москва, 28 января. Глава МИД Восточного правительства Ливии Абдель Хади Хувейдж прибыл в столицу России с рабочим визитом, сообщает издание Lana.

Дипломаты встретились с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым. Абдель Хади Хувейдж передал ему послание от спикера Палаты представителей Ливии Агилы Салеха. Подробности документа не разглашаются.

На повестке переговоров развитие двустороннего сотрудничества, согласование с Москвой ряда инициатив Бенгази по формированию единого временного правительства в Сирте и приглашение компаний РФ принять участие в экономических проектах на востоке Ливии.

Делегаты североафриканского государства перед началом беседы заявили, что высоко ценят роль России в качестве посредника в процессе урегулирования ситуации в стране.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Михаил Богданов провел телефонный разговор с новым спецпосланником ООН в Ливии Яном Кубишем. Стороны договорились о визите словацкого дипломата в РФ в ближайшее время.