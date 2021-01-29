Эрдоган раскритиковал НАТО за отказ продать Турции видеокамеры для дронов

Турция начала подавлять деятельность ХАМАС

Правящая партия Турции отрицает наличие антиамериканизма в стране

Анкара упустила возможность исправить отношения с США

Бывший депутат ПСР утверждает, что Джо Байден — курд из Еревана

Турция обхитрила Китай благодаря участию в конфликте в Нагорном Карабахе

Telegram-канал «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

США — Турция

Турция упустила возможность исправить отношения с США

Бывший спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что не ожидает улучшения американо-турецких отношений при администрации Джо Байдена. По его мнению, этого не произойдет, потому что администрация Дональда Трампа пошла на несколько уступок Турции, особенно в вопросе систем противоракетной обороны С-400, но президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не смог воспользоваться «возможностями» и не предпринял никаких шагов для «компромисса».

Trump döneminin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Türkiye fırsatları kaçırdı, Biden döneminde iyileşme beklemiyorumhttps://t.co/lTKkwhgGxB pic.twitter.com/wPi4wfEHFc — T24 (@t24comtr) January 27, 2021

США и Турция на пути к дипломатическому и экономическому столкновению

Научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин в своей статье предрек серьезные проблемы для Эрдогана со стороны новой администрации США.

«Снисходительность Трампа позволила турецкому лидеру избежать ответственности за свои действия. Эрдоган полагал, что конгресс и судебная система США не имеют значения. Он рассчитывал, что Трамп заблокирует санкции или сократит сделки до судебных исков. Команда Байдена не потерпит таких действий. Турецкие учреждения столкнутся с санкциями за сделку с Россией и финансовые нарушения банков», — написал Рубин в статье.

Кроме этого, специалист отметил, что за последние годы снизился авторитет Анкары в глазах Вашингтона:

«Двадцать лет назад посольство Турции имело почти такое же влияние, как посольство Германии или Франции — сегодня же оно находится на уровне Малави или Мавритании».

Бывший депутат ПСР утверждает, что Джо Байден — курд из Еревана

Geçenlerde konuştuğum bir Kürt dostum söyledi,ciddi olduğuna inanmak zor olsa da, amacın ne olduğunu tahmin etmek zor değil, birileri diyormuş ki,Biden’ın gerçek ismi Cımoyê Bahattîn Ağa imiş!Erivan’dan ABD’ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş ve aslen Bıruki aşiretindenmiş! pic.twitter.com/f8TXFHxnkB — Orhan Miroğlu (@OrhanMiroglu) January 21, 2021

Бывший депутат Партии справедливости и развития (ПСР) Орхан Мироглу, который также входит в состав Исполнительного совета партии, выдвинул теорию о том, что президент США Джо Байден на самом деле курд.

«Один курдский друг, с которым я разговаривал недавно, сказал, что настоящее имя Байдена Джимое Бахаттин. Ага! Он из курдской семьи рода Бируки, которая переселилась в США из Еревана», — написал он в Twitter.

Правящая партия Турции отрицает наличие антиамериканизма в стране

Представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик оспорил сообщения о том, что в последние годы в Турции возникли антиамериканские настроения.

«Мы слышим заявления, что причиной антиамериканизма в Турции является ПСР. Эти оценки ошибочны. Об антиамериканизме в Турции не может быть и речи», — заявил он 26 января.

Челик добавил, что есть два вопроса, которые вызывают «реакцию» у турецкого народа: поддержка курдских отрядов в Сирии и то, что «виновник в попытке государственного переворота 15 июля 2016 года живет в комфортных условиях в США».

Политика

Эрдоган раскритиковал союзников по НАТО за то, что они не продают Турции видеокамеры для дронов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны НАТО за отказ поставлять детали для турецких дронов.

«Несмотря на клеветнические кампании тех, кто среди нас, нашими летательными аппаратами восхищаются во всем мире. Турецкие вооруженные БПЛА меняют методы ведения войны и изменили ход войны в Ливии», — отметил Эрдоган при запуске нового турецкого фрегата.

По словам президента, отказ поставлять запчасти, в частности видеокамеры для беспилотных летательных аппаратов, доказывает, что Турции необходимо производить больше компонентов внутри страны.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara ve deniz araçlarında kendimizle beraber dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik. İnsansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız. pic.twitter.com/OPYHFEwNcd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 23, 2021

В Турции призвали Грецию демилитаризовать Александруполис

Теоретик доктрины «Голубая родина» Джихат Яйджи посоветовал властям Турции призвать Грецию к демилитаризации города Александруполис.

Эти заявления бывший глава турецкого Военно-морского флота сделал перед переговорами между Анкарой и Афинами, которые прошли 23 января.

Яйджи сослался на Конвенцию Монтре, соглашение 1936 года относительно пролива Дарданеллы.

Theorist behind Turkey's "Blue Homeland" demands that Alexandroupolis be demilitarised https://t.co/ZzQ0AYWE0f pic.twitter.com/5jibOXNHg7 — Greekcitytimes (@greekcitytimes) January 22, 2021

Турция добилась большего влияния благодаря участию в конфликте в Нагорном Карабахе

Жестокое военное вмешательство Анкары в конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха изменило «геополитические правила игры на Южном Кавказе», позволив Турции усилить влияние в Центральной Азии, написал для Turkey Analyst ученый Микаэль Танчум.

Конфликт, разразившийся в конце сентября в Нагорном Карабахе, привел к победе Азербайджана, в то время как Турция превратилась в одного из основных акторов евразийского взаимодействия, считает Танчум.

В результате был создан коридор между Азербайджаном и Нахчываном, таким образом напрямую связав Турцию с Азербайджаном и остальными тюркскими государствами в Центральной Азии.

По словам ученого, расширение связей Турции с тюркскими странами вызывает беспокойство у Китая, поскольку такая пантюркская солидарность может распространиться на уйгурское меньшинство в Синьцзяне.

«В дополнение к расширению возможностей влиять на коммерческие потоки на Южном Кавказе и в Средней Азии Турция также увеличила свое влияние и укрепила способность использовать пантюркские культурные инструменты "мягкой силы" В какой степени Турция преуспеет в использовании «мягкой» и «жесткой силы», полученной в результате Нагорно-Карабахской войны, для углубления своих стратегических партнерств в Центральной Азии, определит масштабы ее власти как евразийского актора. Перспективы многообещающие. Воспользовавшись своим включением в возглавляемый Китаем проект «Один пояс и один путь» по всей Центральной Азии, Турция, возможно, перехитрила Китай в Азербайджане, чтобы стать растущей евразийской державой», — полагает Танчум.

Европейские дипломаты скептически относятся к намерениям Турции улучшить отношения с Евросоюзом

Турция должна предпринять конкретные действия, чтобы доказать свое намерение наладить отношения с Европейским союзом, начав с искренних усилий по примирению с Грецией, сообщили Reuters дипломаты ЕС.

В понедельник Турция и Греция возобновят предварительные переговоры, чтобы снять разногласия по ряду вопросов после пятилетнего перерыва. Диалог стал возможным после того, как Турция прекратила разведку углеводородов в спорных водах в Восточном Средиземноморье, что разозлило Грецию и Кипр и спровоцировало политическое и военное противостояние в регионе.

В беседе с агентством Reuters анонимные дипломатические источники заявили: от Анкары потребуется нечто большее, чем изменение тона и вывод турецких судов из спорных вод, чтобы некоторые страны ЕС прекратили призывать к санкциям в отношении Турции.

#Greece and #Turkey hold first direct talks over their eastern Mediterranean standoff in nearly five years.

The three-and-a-half hour meeting ends without a breakthrough. A Turkish diplomatic source tells @AFP parties agree to hold the next round in Athens at an undisclosed date pic.twitter.com/xjna27v65r — Fulya Özerkan (@FulyaOzerkan) January 25, 2021

Турция начала подавлять деятельность ХАМАС

Согласно сообщению The Times, турецкое правительство в последние недели стало ограничивать деятельность ХАМАС в стране. Членам ХАМАС больше не выдают гражданство или долгосрочные визы.

«Турция предлагала долгосрочные визы и даже турецкое гражданство некоторым ключевым членам ХАМАС, но в последние недели ситуация начала меняться. Турецкое правительство стало пресекать деятельность ХАМАС, его членам больше не выдаются гражданство и долгосрочные визы. По крайней мере, в одном случае член ХАМАС был задержан в аэропорту Стамбула и депортирован», — пишет издание.

The Turkish government has begun clamping down on Hamas’s operations in recent weeks. Its members are no longer being given citizenship or long-term visas, according to reports in the Turkish media https://t.co/K7Sco2GhB0 — The Times (@thetimes) January 25, 2021

Общество

Российская квота на помидоры грозит банкротством фермерам в Турции

Издание Duvar пишет, что турецкие фермеры, выращивающие помидоры, испытывают финансовые трудности, поскольку запрет на экспорт и российская квота на свежие продукты привели к тому, что цены на овощи и фрукты упали ниже себестоимости.

Между тем Москва на прошлой неделе сообщила об увеличении квот на импорт турецких помидоров с 200 000 тонн до 250 000 тонн.

Farmers struggle as export bans, Russian quota force Turkish tomato prices below cost #Turkey #Russiahttps://t.co/fAdjAQltE6 — Duvar English (@DuvarEnglish) January 22, 2021

Президент Эрдоган опроверг возможность проведения досрочных выборов

Президент Реджеп Тайип Эрдоган снова отклонил сообщения о досрочных выборах, заявив, что они будут проведены по графику в июне 2023 года.

«О выборах ранее этой даты не может быть и речи. В странах с глубоко укоренившейся демократией вы не идете на досрочные выборы лишь потому, что кому-то это пришло в голову», — сказал он.

Турецкая оппозиция настаивает на том, что в 2021 году необходимо проведение досрочных выборов. Они указывали, что правящая Партия справедливости и развития (ПСР) больше не может управлять страной, и для решения экономических проблем Турции необходимо изменение политического климата.

Erdoğan: Erken seçim diyorlar, sabrın varsa Haziran 2023'e kadar bekleyeceksinhttps://t.co/62CDtSHwFs pic.twitter.com/ly383TkCoV — Demokrat Haber (@DemokratHaber) January 27, 2021

Экономика

Главная цель Турции — борьба с инфляцией, считает турецкий бизнес

Турция должна сделать борьбу с инфляцией основной целью экономической и денежно-кредитной политики, говорится в совместном заявлении крупнейших бизнес-ассоциаций страны.

«Любое восстановление экономики, которое начинается без ценовой стабильности, недолговечно и сужает инвестиционный горизонт для предприятий. Мы внимательно следим за программой реформ, проводимых президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, и поддерживаем главную цель борьбы с инфляцией», — заявили бизнесмены Турции. В их число вошли Турецкая ассоциация промышленности и бизнеса (TÜSİAD), Союз палат и торговых бирж Турции (TOBB), Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD) и Федерация торговцев и ремесленников Турции (TESK).

Инфляция в стране составила 14,6 процента в декабре и, как ожидается, в этом квартале будет расти.

МВФ считает, что ЦБ Турции придется повысить ставки

Центральный банк Турции может нуждаться в повышении базовой процентной ставки, если инфляционные ожидания не стабилизируются, заявил Международный валютный фонд в ежегодном обзоре экономики страны.

В МВФ уверены, что центральный банк, который резко повысил ставки для стабилизации лиры и сдерживания инфляции, должен избегать любого преждевременного смягчения денежно-кредитной политики, чтобы лучше закрепить инфляционные ожидания, решить проблему долларизации и поддержать приток капитала.

Turkey may need to hike rates, should avoid premature easing, IMF says https://t.co/ySV7ytm9W4 | ▪ Ahval News pic.twitter.com/6RxpaAIrH5 — Ahval (@ahval_en) January 26, 2021

К середине года приток иностранных инвесторов в Турцию может удвоиться — Reuters

Иностранные инвесторы могут удвоить деньги, которые они вкладывают в Турцию, к середине этого года после того, как власти отказались от нестандартной экономической политики и резко повысили процентные ставки, сообщило в понедельник агентство Reuters.

По данным агентства, более 15 миллиардов долларов поступило в Турцию с ноября, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган сменил главу центрального банка и пообещал наступление новой эры, благоприятной для рынка.

Analysis: Foreigners suspend disbelief, edge back into Turkish markets https://t.co/PeoBZKPci4 pic.twitter.com/cRgLtJU9eP — Reuters U.S. News (@ReutersUS) January 25, 2021

Турецким строителям предстоит тяжелый год

Строительные компании Турции столкнулись с более высокими затратами и меньшим количеством покупателей после того, как правительство страны перестало поощрять бум заимствований и переключило свое внимание на борьбу с инфляцией.

Продажи жилья в Турции в декабре сократились почти вдвое. Турецкий статистический институт сообщил на прошлой неделе, что транзакции упали на 48% по сравнению с предыдущим годом — до 105 981 единиц. Ипотечное кредитование сократилось на 71% в год.