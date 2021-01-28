МФУ — устройство многофункциональное, поэтому его позиционируют альтернативой целому спектру офисной техники. И делают это не зря, ведь одна «рабочая лошадка» легко заменяет целых три агрегата на столе.

МФУ печатает документы и фотографии как принтер, сканирует документы и делает их копии как сканер и копир. Вместо трех устройство — одно. Это не только экономия места на рабочем столе, но и снижение затрат на обслуживание. Ведь рано или поздно любая техника потребует ремонта, а здесь ремонтировать придется не три девайса, а только один.

Если с вопросом полезности агрегата все более-менее понятно, то выбор может вызывать затруднения. Моделей на рынке огромное множество, разлет цен более чем серьезный, а для домашнего применения хочется найти одновременно дешевый и надежный МФУ. Есть ли в продаже такие?

Конечно, есть. Журналист ФАН разобрался, какой принтер, сканер, копир для дома лучше, какие виды техники существуют и каковы их преимущества. А также составил рейтинг МФУ для дома из недорогих и практичных моделей.

Виды и особенности МФУ

Устройства для домашнего использования можно разделить на две большие группы по типу печати: лазерные и струйные. Их различия кардинальны, как и назначение. Понимая свойства и главные характеристики девайсов по типу печати, вы легко решите, какой МФУ лучше для дома в вашем случае.

Лазерные МФУ

При использовании технологии лазерной печати изображение предварительно записывается на фоточувствительный барабан посредством лазерного луча. На участки, прогретые лучом, прилипает тонер — специальный мелкодисперсный порошок, который заправляют в картридж МФУ. Во время печати тонер наносится на бумагу и остается на ней, так получается отпечаток.

Эта технология хороша тем, что печать происходит очень быстро. Время нанесения отпечатка не превышает времени прохождения бумаги через барабан, а это — доли секунды. Ресурс картриджа довольно высок, поэтому стоимость печати получается низкой. Данные преимущества хороши в том случае, если вы выбираете МФУ для распечатки большого количества документов. Но если вы планируете печатать цветные фотографии, то даже лучшие лазерные МФУ для дома не смогут обеспечить хороший результат.

Дело в том, что цветовая палитра лазерного устройства невелика. Такой МФУ умеет печатать только базовые цвета и некоторые оттенки. Этого абсолютно достаточно, если вы планируете часто распечатывать цветные графики, диаграммы или презентации в виде документов с картинками. Но их совершенно не хватит, если вы решите напечатать хоть единственную фотографию. Она будет выглядеть не как фото, а как картинка, напечатанная на принтере. Вряд ли такое качество вас устроит.

Струйные МФУ

Технология струйной печати отличается от лазерной. Изображение наносится посредством жидкой краски или чернил, которые распыляются через мельчайшие отверстия — сопла. Размер сопел меньше диаметра человеческого волоска, поэтому и капелька краски получается маленькой. Чем она меньше, тем лучше качество отпечатка: изображение получается более насыщенным и ярким.

В рамках технологии струйной печати существуют и свои разновидности. Изначально применялась термоструйная технология, она используется и сегодня, но обычно в моделях бюджетного сегмента. Более современной стала пьезоэлектрическая технология, она позволяет получать точку на бумаге еще меньшего размера, а значит, более четкое и насыщенное изображение. Лучшие струйные МФУ для дома используют пьезоэлектрическую технологию печати — это современный золотой стандарт, применяемый производителями.

Безусловно, выбирая устройство для печати фотографий, нужно отдавать предпочтение «струйникам». Но чаще в домашних условиях МФУ используют вовсе не для этой цели. Распечатать реферат, курсовую работу, сделать проект для школы или напечатать пару картинок раз в месяц, — в этом случае дорогая техника простаивает и не реализует и половины своих возможностей. Кроме того, сам факт простоя для струйника куда опаснее, чем для лазерного аналога.

Лазерный МФУ может стоять без дела, сколько угодно времени. Если летом печатать нечего, не страшно: длительный простой не создает для него никаких рисков. Струйный простоя боится: жидкие чернила могут засыхать в соплах, вычистить их оттуда вручную невозможно. Из-за этого агрегат, который используется время от времени, приходится ремонтировать, что требует дополнительных затрат на обслуживание. В крайнем случае, когда печатающая головка из-за засохшей краски пришла в негодность, — лучше просто выбрасывать и покупать новый, так как стоимость ремонта будет неоправданно высокой.

Как сделать выбор

Главным критерием выбора должен стать ответ на вопрос, что именно и как часто вы планируете печатать.

Черно-белые документы. Выбирайте лазерный черно-белый МФУ. Это самый недорогой по цене и стоимости обслуживания агрегат. Ресурса картриджа должно хватить на несколько месяцев регулярной работы — в зависимости от интенсивности применения. Потом тонер нужно будет заправить, а для этого — обратиться в специализированный салон. Дозаправка тонера недорогая, исключения составляют чипованные модели, которые требуют замены чипа, что увеличивает стоимость обслуживания. Не хотите переплачивать? При выборе модели убедитесь, что картридж не чипирован. Если в описании этого пункта нет, задайте вопрос менеджеру магазина, где планируете покупку.

Выбирайте лазерный черно-белый МФУ. Это самый недорогой по цене и стоимости обслуживания агрегат. Ресурса картриджа должно хватить на несколько месяцев регулярной работы — в зависимости от интенсивности применения. Потом тонер нужно будет заправить, а для этого — обратиться в специализированный салон. Дозаправка тонера недорогая, исключения составляют чипованные модели, которые требуют замены чипа, что увеличивает стоимость обслуживания. Не хотите переплачивать? При выборе модели убедитесь, что картридж не чипирован. Если в описании этого пункта нет, задайте вопрос менеджеру магазина, где планируете покупку. Цветные документы. Здесь вариантов может быть два: недорогой струйный принтер или дорогой лазерный. Дешевых цветных лазерных принтеров не существует, кроме того, они требуют серьезных расходов на обслуживание. Смысл покупать цветной лазерный принтер есть только в том случае, если вы часто и много печатаете документы с цветными изображениями. Если вы делаете это время от времени или в небольших количествах, вполне достаточно и струйного МФУ бюджетной ценовой категории.

Здесь вариантов может быть два: недорогой струйный принтер или дорогой лазерный. Дешевых цветных лазерных принтеров не существует, кроме того, они требуют серьезных расходов на обслуживание. Смысл покупать цветной лазерный принтер есть только в том случае, если вы часто и много печатаете документы с цветными изображениями. Если вы делаете это время от времени или в небольших количествах, вполне достаточно и струйного МФУ бюджетной ценовой категории. Фотографии. В этом случае выбирайте только струйный МФУ, лазерник с вашими задачами не справится. Учитывайте, что чем дороже модель, тем более совершенна система печати. Качество распечатки на дешевом струйнике обычно близко с качеством на лазерном и в большинстве случаев разительно отличается от распечатки на струйном МФУ средней и высокой ценовой категорий. Также стоит учитывать, что себестоимость цветной печати высока: объем картриджей небольшой, если вы печатаете много, их приходится часто покупать.

Чтобы снизить стоимость обслуживания и расходников для струйного принтера, при покупке вам могут предложить установить систему непрерывной подачи чернил. И здесь важно понимать несколько нюансов.

Особенности струйного МФУ с СНПЧ

СНПЧ действительно помогает серьезно экономить при печати фотографий. Система непрерывной подачи чернил дублирует работу картриджей. Если последние нужно регулярно менять, периодически выбрасывая старые и покупая новые, то СНПЧ достаточно периодически заполнять чернилами. Объемы емкостей в ней значительны, покупка чернил обходится куда дешевле, чем покупка новых картриджей. Теоретически установить СНПЧ можно на любой струйник и забыть о дорогих расходных материалах.

Но на практике все выглядит немного иначе. Если в конструкции устройства изначально были предусмотрены картриджи, то установка СНПЧ станет серьезным вмешательством в его конфигурацию. А это — веская причина снять технику с гарантии: если с МФУ что-то случится, ремонтировать его по гарантии откажутся.

Другой момент — качество печати. Никто не может пообещать, что после дооснащения струйник не начнет «плеваться» краской, мазать и пачкать бумагу. Поэтому установка СНПЧ на модели, которые для того не предназначены, — всегда лотерея.

Если вы хотите печатать фотографии и экономить на расходниках, выбирайте струйный МФУ с СНПЧ. В таких моделях система непрерывной подачи чернил уже установлена и настроена. Они комплектуются не картриджами, а контейнерами для краски емкостью до 70 мл. Стоимость чернил, которые по мере необходимости заливают в контейнеры, значительно ниже, чем картриджей. Поэтому, несмотря на то, что стоимость такого МФУ будет выше, чем обычного струйника, в процессе использования он оказывается более экономичным. Преимущества таких моделей — в высоком качестве печати и сохранении гарантии на весь срок, заявленный производителем.

ТОП-5 лучших лазерных МФУ

Выбирая лучшие МФУ для домашнего использования в 2021 году, обратите внимание на пять моделей. Это лазерные устройства, которые быстро и качественно печатают, надежны и относительно доступны по цене.

HP Neverstop Laser 1200w

МФУ HP — это безотказный помощник в небольшом офисе и дома. Он печатает с достойной скоростью — выдает 20 страниц в минуту, быстро сканирует, занимает совсем немного места на столе и выглядит очень стильно. Печать — только черно-белая, но с высоким ресурсом: в месяц устройство готово распечатывать до 20 000 страниц, а первоначальной загрузки тонера хватит на 5000 листов. Впечатляет!

По отзывам пользователей, к лучшим МФУ для дома Neverstop Laser относят за компактность и поддержку больших объемов печати. Когда нужно печатать много и постоянно, сложно найти лучшее решение. При этом запас тонера расходуется очень равномерно, что увеличивает срок между каждой последующей заправкой. А заправлять тонер можно самим: производитель отмечает предельную простоту обслуживания устройства.

Из недостатков выделяют запутанный интерфейс, с которым сложно разобраться неподкованному технически человеку, и шум при работе. Неудобно, что модель «засыпает», если не использовать ее какое-то время. Чтобы отправить документ на печать, устройство требуется выключить и снова включить. Средняя цена — 19 990 рублей.

Brother DCP-1612WR

Скорость работы МФУ Brother аналогична предыдущей модели. В минуту он распечатывает 20 страниц, благодаря чему печать большого количества документов не требует много времени. Печать черно-белая, хорошего качества. Модель поддерживает беспроводную работу и обладает ресурсом фотобарабана в 10 000 страниц, что увеличивает продолжительность межремонтных периодов.

По отзывам пользователей, этот МФУ отлично подходит для домашнего применения, так как быстро и просто настраивается. Отсутствие проводов и возможность работы с любыми внешними устройствами — несомненный плюс. Из недостатков отмечают небольшую емкость родного картриджа — ее достаточно для распечатки 1000 страниц, после чего производитель рекомендует картридж менять. Может показаться неудобным небольшой дисплей без подсветки, крышку сканера считают слишком хлипкой. Средняя цена — 14 829 рублей.

Canon i-SENSYS MF641Cw

Лазерник, который печатает цветные изображения и черно-белые документы с высокой скоростью — 18 страниц в минуту, а в месяц способен выдавать до 30 000 страниц. Высокая производительность делает МФУ Canon хорошим выбором для дома и даже офиса, он справится с регулярной печатью проектов, курсовых и дипломных работ с большим количеством цветных иллюстраций. Ресурсы тонеров больше, чем у предыдущей модели: МФУ напечатает 1200 цветных и 1500 черно-белых страниц на глянцевой или матовой бумаге. Оснащен цветным дисплеем, удобен в работе и настройке.

По отзывам пользователей, он по праву может называться одним из лучших цветных МФУ. Качество печати — отличное для документов, работает по Wi-Fi, поэтому отправлять им можно не только с компьютера, но и с телефона, ноутбука, планшета. Тихий, с удобным сенсорным дисплеем, относительно компактный. Из недостатков отмечают проблемы с настройкой удаленного сканирования и высокую стоимость оригинальных сменных картриджей. Средняя цена — 29 390 рублей.

Pantum M6507

Самый дешевый из лазерных МФУ. Работает в черно-белом режиме и обладает набором привлекательных функций. Скорость печати выше, чем у более дорогих моделей — 22 страницы в минуту, хорошее разрешение для печати и сканирования. Подключается через USB-разъем, оснащен небольшим дисплеем и привычной панелью управления с кнопками.

По отзывам покупателей, служит образцом хорошего соотношения цены и качества. Интуитивно прост в управлении, тихий в работе, выглядит аккуратно и стильно. Одним из главных достоинств пользователи называют полноценный стартовый картридж, установленный производителем, и возможность заправлять картридж самостоятельно. К недостаткам относят непривычное ПО и малое количество настроек, громоздкость и сложности с печатью документов с двух сторон: при прохождении через барабан лист бумаги изгибается, в таком виде его не замечает датчик наличия бумаги. Средняя цена — 9310 рублей.

HP Color Laser MFP 178nw

Модель с цветной печатью от авторитетного бренда HP. В месяц устройство способно печатать до 20 000 документов со скоростью 18 черно-белых и четыре цветных страницы в минуту. Ресурсы картриджей небольшие — 700 страниц для цветного и 1000 — для черно-белого. Есть возможность беспроводной передачи данных, управление — кнопочное с настройкой посредством небольшого ЖК-экрана.

По отзывам пользователей, преимущества модели в ее стоимости, компактности и легкости. Качество печати — неплохое, с настройкой тоже не возникает сложностей. Но стоимость сменных картриджей вызывает искреннее удивление: новый комплект может выйти в половину стоимости агрегата. Также неудобен лоток для бумаги, который невозможно спрятать в корпус. Средняя цена — 23 199 рублей.

ТОП-5 лучших струйных МФУ

В этом разделе мы собрали лучшие цветные МФУ из бюджетного сегмента. При этом их отличают хорошее качество работы, простота и экономичность обслуживания. Они подходят для домашнего применения, так как долговечны, неприхотливы и удобны.

Canon PIXMA TS5040

В этой модели есть все, что нужно для дома: компактность, струйные чернила, беспроводная связь. Качество печати — высокое, так как для придания цвета используются чернила пяти цветов. Удобный дисплей с подсветкой позволяет легко задавать настройки. Важное достоинство модели — раздельные черно-белый и цветные картриджи, которые, по отзывам пользователей, можно заменить на совместимые перезаливаемые.

Из неудобств отмечают отсутствие двусторонней печати, непростой интерфейс модели, в котором сложно разобраться. Оригинальные картриджи — недешевые и быстро заканчиваются. По скорости уступает лазерным аналогам, но это — не недостаток, а скорее особенность модели. Средняя цена — 10 000 рублей.

Canon MAXIFY MB2140

Одна из самых практичных моделей для домашнего применения. Кроме отсутствия проводов, привлекает внимание функцией двусторонней печати и усовершенствованным сканером, который в автоматическом режиме подает оригиналы документов.

Качество печати — высокое, что пользователи отмечают, как несомненный плюс. Устройство работает быстро и четко, без подтормаживаний. Но есть и нарекания: по мнению покупателей, краска заканчивается слишком быстро, а оригинальные картриджи недешевы. Не слишком удобен лоток для бумаги, который нужно полностью достать, чтобы положить новую пачку листов. Во время работы сильно шумит, а габариты создают сложности с поиском места для устройства на рабочем столе. Средняя цена — 7062 рубля.

HP DeskJet Ink Advantage 5275

Производитель позиционирует устройство, как решение для людей, которым нужно время от времени печатать фотографии и цветные документы в хорошем качестве. Модель небольшая, ей легко найти место, работает без проводов и практически бесшумна. По отзывам пользователей, среди преимуществ — простая и быстрая настройка, а также возможность удаленной печати.

Среди недостатков — малая емкость картриджей, которые заканчиваются стремительно быстро, и высокая цена на новые. Кроме того, при нерегулярном использовании чернила засыхают, что снижает качество. Чтобы не допускать проблем с печатающей головкой, производитель рекомендует печатать на МФУ хотя бы раз в две недели, а во время простоя не отключать от сети, чтобы устройство могло провести чистку головок в автоматическом режиме. Средняя цена — 8050 рублей.

HP Ink Tank Wireless 415

Вариант для тех, кто вынужден печатать много, но хочет сократить расходы на работу устройства. Модель оснащена системой непрерывной подачи чернил, поэтому менять картриджи не нужно. Достаточно покупать чернила, а заливать их в специальные контейнеры можно самостоятельно. В базовом комплекте пользователю предлагается большой запас чернил, которого хватит на 8000 цветных и 15 000 черно-белых листов. Модель поддерживает беспроводное соединение, отправлять и получать отсканированные документы можно на телефон, сканирует устройство очень быстро.

По отзывам пользователей, недостатком модели можно считать сложную настройку и короткий шнур USB, которого часто не хватает для проводного соединения. Средняя цена — 12 500 рублей.

Epson L3151

В линейке бюджетных моделей МФУ Epson будет одной из самых дорогих. Но цена обоснована исключительным качеством печати фотографий, которую демонстрирует устройство. Оно умеет печатать фотоснимки салонного качества, без полей и форматом 10х15 см. Быстро работает, благодаря функции Wi-Fi Direct выполняет задачи даже без проводного соединения. В базовой комплектации содержит хороший запас чернил — на 7500 цветных отпечатков, расходует краску экономно. Пользователи отмечают простоту заправки устройства, компактность и красивый дизайн. Но, по мнению некоторых владельцев, при передаче цвета модель «сгущает краски», из-за чего фотографии получаются темнее, чем в оригинале. Настройки могут сбить с толку человека, далекого от техники, а при соединении по Wi-Fi устройство нередко подвисает. Средняя цена — 21 583 рубля.