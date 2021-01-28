На «Субботе!» назвали официальных лиц телеканала

Москва, 28 января. Марина Федункив, Мария Миногарова, Стас Круглицкий и Верона выбраны «официальными» лицами канала «Суббота!», сообщили ФАН в пресс-службе телеканала.

В первый день последнего месяца зимы вместо телеканала «Супер» свое вещание начнет новый канал «Суббота!». Его лицами станут и другие блогеры, но информация о них появится позже.

«Этот телеканал способен не только развлекать, но и мотивировать, вдохновлять! — сказала Федункив, актриса, телеведущая и участница шоу канала ТНТ Сomedy Woman. — Мой идеальный рецепт субботы — как следует выспаться и позволить себе максимально расслабиться, разрешить маленькие слабости: например, включить любимый сериал и съесть что-нибудь вкусненькое».

Блогера и модель Миногарову можно будет увидеть не только в «айдентике» канала — она также будет ведущей ряда проектов.

«Суббота!» — это интересный симбиоз интернета и телевидения, — отметила она. — Зрители увидят все новые веяния, тренды. Лучшие фильмы, сериалы и развлекательные программы соберут вместе, и получится новый продукт».

Круглицкий — блогер, который снимает скетчи в образе Сантаны Новиковой, где пародирует мышление и привычки гламурных девушек.

«Я хочу попробовать себя в новой роли, не все же мне быть вайнером! — воскликнул он. — Так что «Субботу!» нужно обязательно смотреть, ведь там буду я!»

По словам Круглицкого, рецепт идеальной субботы такой:

«Проснуться в 10 утра, позавтракать яйцами бенедикт с сосисками, выпить кофе. На фоне работает телевизор и — солнышко в окне. А потом я иду гулять или смотрю кино — в общем, день на релаксе, не хочу ни о чем думать».

Верона (Вероника Берникова) — сторонница бодипозитива, снимающая популярные вайны и танцевальные видео. Особую популярность девушке принесла роль в клипе шоумена Александра Реввы «Алкоголичка». В интернет-среде Верону называют «русской Cardi B»: в этом образе она предстанет и в «айдентике» канала.

«Мы с «Субботой!» оказались на одной волне, — призналась Верона. — Мой рецепт идеальной субботы — проснулись, потянулись, улыбнулись, положили колбаску на булочку, налили чайку, и отдыхаем! Ведь для чего иначе существует этот день?!»

«Суббота!» — новый развлекательный канал для ярких и активных девушек и их мужчин. Программная сетка будет состоять из знаменитых телесериалов и реалити-шоу, фильмов и развлекательных новостей. «Суббота!» является частью экосистемы каналов и работает в связке с «Пятницей!».

Ранее стало известно, что с 1 февраля в «субботнем» эфире будет показываться культовый аргентинский сериал конца 90-х годов прошлого века «Дикий ангел».