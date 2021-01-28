Адвокат Александра Сабадаша: «Все добиваются его смерти»

Адвокат адвокатской палаты Ленинградской области Татьяна Журавлева, представляющая интересы экс-сенатора и бизнесмена Александра Сабадаша, рассказала ФАН о новом деле своего подзащитного.

Напомним, бизнесмен Александр Сабадаш, который должен был в конце января выйти на свободу, отбыв шестилетний срок за мошенничество, был арестован до 19 марта по новому делу о крупном мошенничестве. Представители Сабадаша жалуются на плохое физическое состояние своего подзащитного, который недавно перенес операцию под наркозом. Судебное решение об аресте экс-сенатора было вынесено на выездном заседании в больнице ФСИН, где сейчас находится Сабадаш.

О новом деле Сабадаша

Представитель бизнесмена Татьяна Журавлева считает, что новое уголовное преследование Сабадаша связано с чьими-то финансовыми интересами.

«Я тут могу только предполагать, — говорит она о подоплеке нового дела Сабадаша. — Но Александр Витальевич, даже находясь в местах лишения свободы, через своих представителей борется за возвращение своих активов. Они [активы] были странным, возможно, преступным способом у него были изъяты. Вот его преступную деятельность устанавливают, а преступную деятельность иных лиц устанавливать почему-то не хотят».

О подозрительной доверенности от имени Сабадаша

По словам Журавлевой, ситуация осложняется наличием в деле доверенности от Сабадаша на имя живущего в США Гарри Иткина. Этот документ, считает адвокат, имеет признаки фальшивки.

«В следствии МВД Красногвардейского района Петербурга есть дело, в соответствии с которым от имени Сабадаша, когда он ранее находился в СИЗО №4 Петербурга, была получена поддельная доверенность с помощью неких адвокатов, — рассказала Журавлева Федеральному агентству новостей. — Все документы есть и у нас, и в материалах уголовного дела. Доверенность якобы подписана начальником изолятора и Сабадашем».

Гарри Иткин фигурирует во всех делах как подельник Сабадаша, говорит адвокат.

«С Иткиным Сабадаш тоже судится, — говорит она, — потому что Иткин по этой доверенности мог распоряжаться всем от имени Сабадаша. Уже установлено, что в этой доверенности подпись не Сабадаша, есть экспертиза. Эта доверенность была предметом проверки, начальник СИЗО сказал, что он ее не подписывал, но там стоит печать СИЗО. В реестре СИЗО эта доверенность тоже отсутствует. Доверенность на отчуждение имущества, пока человек находится в изоляторе, с вероятностью 99% ни один начальник не подпишет, потому что имущество может быть арестовано и так далее».

По словам собеседницы ФАН, подозрительная доверенность была подписана еще в 2017 году.

«Кроме того, доверенность была подписана начальником СИЗО №4 [Николаем] Пономаревым еще до того момента, как он вступил в эту должность. Доверенность оформлена в американском стиле на пяти листах, как будто для Америки ее и писали. В ней прописаны всевозможные полномочия от имени Сабадаша — продавать, покупать имущество и так далее. По этой доверенности были отчуждены в частности акции Сабадаша», — рассказала Журавлева.

При этом во всех приговорах Сабадаш прописан как владелец, бенефициар той или иной компании, уточняет она.

«Я писала заявление, чтобы его признали потерпевшим, потому что в соответствии с фабулой возбуждения дела там фигурирует ВПК (Выборгская промышленная компания), которой фактически владеет Сабадаш через иностранную компанию, соответственно, ущерб причинен ему. Мы представили документы, которые подтверждают, что он является владельцем иностранной компании, а иностранная компания является владельцем ВПК. И арбитражным судом корпоративный контроль восстановлен, а мне везде отвечают — он не потерпевший. Я просила, чтобы Сабадаша допросили в качестве потерпевшего, когда он был уже в колонии Курска, туда мы направляли письма. С третьего раза они дошли. Я туда поехала, и в моем присутствии его допросили в качестве потерпевшего, у меня есть копия допроса. После этого материалы послали в следствие Красногвардейского района, а в итоге их там нет. Значит, кто-то заинтересован, чтобы он был только виновным во всей этой ситуации».

По словам Журавлевой, все активы Сабадаша, по сути, остались без владельца.

«ВПК, ВЛК (Завод по производству картона и топливных пеллет) и все остальные его активы, по сути, остались без владельца, идут суды, — говорит адвокат. — Более того, получается странная ситуация: по первому делу, по банку «Таврический», по которому он уже осужден, был установлен ущерб в 189 млн рублей. Арестованы активы, счета, а на счету жены одного из фигурантов были средства, которые арестовали и которых больше чем на 189 млн. Она сказала — забирайте деньги в счет погашения ущерба, но банк деньги не берет, банк не получает исполнительный лист. Хотя гражданский иск в уголовном деле был удовлетворен. Дальше обращаются в суд с требованием обязать потерпевшего получить деньги, но безрезультатно. Деньги находятся на счету в Росбанке, мы пишем туда письмо, и следователь пишет запрос, и говорят, что есть решение суда, где указано, что вы обязаны перечислить деньги банку «Таврический». Ответ: а это не деньги виноватых, не будем перечислять».

Что было перед этапированием Сабадаша в Петербург

«Перед тем как Сабадаша снова этапировали в Петербург, следователь требовал его ареста в Курске, когда он еще содержался в ИК №3. Его этапировали оттуда в изолятор города Курска из колонии, и 12 ноября следствие вышло там с попыткой ареста. Но даже Ленинский районный суд Курска был изумлен, потому что впервые хотят назначить арест на два месяца, когда до отбытия наказания оставалось еще три месяца. Доводы следствия, что он может скрыться, угрожать и так далее, даже у суда вызвали недоумение. Неясно, как он, по мнению следствия, мог это делать. В результате следователь отказался поддерживать свое ходатайство, поняв, что ему откажут. К сожалению, там тоже было вынесено неправомерное решение: просто прекратили производство по делу. Материал был зарегистрирован в суде, и по Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) суд должен был вынести следующее решение: либо отказать, либо удовлетворить. После этого стало понятно, что Сабадаша этапируют в Петербург. Следователь этого тоже не скрывал, и вот 17 декабря Сабадаша привезли», — рассказала Журавлева.

О здоровье Сабадаша

Здоровье бизнесмена внушает его представителям серьезные опасения, говорит Татьяна Журавлева.

«Думаю, он пробудет в больнице ФСИН до тех пор, пока ему не снимут швы. Дальше его просто всеми силами будут пытаться отправить в СИЗО, — опасается собеседница ФАН. — Несмотря на то, что мы писали ходатайство о его медицинском освидетельствовании на предмет его возможности содержания под стражей. Из СИЗО мне прислали уведомление, что в проведении медосвидетельствования отказано. Комиссия, которая до этого его осматривала, — это трое врачей, потом на заседании его осматривал психиатр. По моему мнению, все добиваются его смерти. Все отказывают в допуске к нему профильных врачей, например, гастроэнтеролога у них даже в [больнице ФСИН имени Федора] Гааза нет. И здесь нам отказали. Когда он из СИЗО №1 «Кресты» формально выходил, после чего его сразу задержали, он нес большую сумку, и его паховая грыжа не выдержала, произошло защемление».

О семье Сабадаша

По словам адвоката, семья Александра Сабадаша живет за границей, в Россию родственники бизнесмена приехать не могут.

«Они находятся в США — его жена и дети. В Россию они не являются, потому что так проще всего оказать на него давление. Связь с адвокатами они поддерживают, знают, что происходит, но сделать ничего не могут. За все время, пока он находился в местах лишения свободы, к нему никто из родственников не приезжал, только адвокаты», — отметила Татьяна Журавлева.

Ранее ФАН рассказывал, что против экс-сенатора Александра Сабадаша было возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве. В 2015 году Сабадаш был приговорен к шести годам лишения свободы за налоговые махинации. Отбывал наказание в колонии в Курской области, должен был выйти на свободу в конце января.

Александр Сабадаш был членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа с 2003 по 2006 год. В 1990-х годах он считался в Петербурге «водочным королем»: сначала поставлял в Россию водку Absolut, затем купил крупнейший петербургский водочный завод «Ливиз».