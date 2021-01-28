Украинская школьница родила от пенсионера-насильника

Киев, 28 января. Пожилой мужчина регулярно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Ивано-Франковской области насилию подверглась 11-летняя девочка, которую оставляли на выходные с пожилой парой. В то время, когда пенсионерка уходила в церковь, ее 65-летний супруг склонял ребенка к интимной близости. Это длилось с января по август 2018 года. В декабре школьница родила ребенка, находясь на восьмом месяце беременности. Об этом сообщили на сайте местного апелляционного суда.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор сроком на два месяца. Со слов правоохранителей, у них достаточно доказательств вины пенсионера: показания потерпевшей, результаты генетической экспертизы (подтвердившей отцовство пожилого мужчины) и прочие материалы. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Еще одна уроженка Украины подверглась насилию в Москве, следственные органы проводят проверку по данному факту, сообщал ФАН.