Эвелина Бледанс: Отечественные курорты справились с требованиями богатых россиян

Пандемия заставила многих россиян отказаться от отдыха за рубежом и обратить внимание на отечественные курорты. Привыкшие к лазурному берегу и Альпам туристы часто жаловали на черноморское побережье и Алтай, но иногда оказывались приятно удивлены. Известная российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс поделилась с ФАН своими впечатлениями от отдыха в России и рассказала, куда можно съездить внутри страны.

«Когда грянула пандемия, на российские курорты поехали все богатые люди. Отрасль была в шоке! Приехали требовательные люди, кто никогда не знал, что такое Крым, Сочи, Геленджик. Конечно, и для тех, кто трудится в отелях, и для тех, кто приехал, это было большим потрясением», — отметила актриса.

Бледанс призналась, что ей удалось найти гостеприимные места в Сочи и Крыму, которые едва ли уступают западным курортам, а на некоторые недочеты можно закрыть глаза. Однако самое большое впечатление производит природа, считает знаменитость.

«Персонал уже хорошо обучен. Где бы я ни была, везде я получаю очень хорошие впечатления от отдыха», — добавила ведущая.

Бледанс назвала свои любимые места для отдыха в России. Актриса призналась, что предпочитает пляжный отдых, поэтому на первом месте у нее Сочи и Крым.

«В Сочи я нашла обалденное место. Я все время представляла, что в санатории ходят старички, палочками шуршат. Но нет! Санаторий прекрасно подходит и для активных людей, которые могут получить множество полезностей. И в Сочи, и в Крыму они есть», — рассказала собеседница ФАН.

Также в список любимых мест Бледанс попал Алтай. По словам актрисы, она уже несколько раз была на Алтае и очень любит это место.

«Мне очень понравилось на Алтае, потому что красота, которая там есть, природные пейзажи, польза, которую можно там получить, безграничны. Алтай тоже в списке того, что мне нравится», — отметила она.

Ранее певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза поделился своими впечатлениями об отдыхе в России.