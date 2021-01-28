Брошенную Западом Украину спасет только российская вакцина

Украина стала одной из стран, которая наиболее тяжело переживает эпидемию новой коронавирусной инфекции. По уровню суточной смертности от COVID-19 Украина вышла восьмое место в Европе, при этом киевские власти физически не способны остановить пандемию.

Как страна превратилась инкубатор смертельной заразы, читайте в материале ФАН.

Декоммунизация здравоохранения

С начала пандемии на Украине коронавирусом заразились свыше 1,25 млн граждан. Украинские власти пребывают в полной растерянности: то ужесточают карантинные меры, что тут же приводит к еще большим проблемам в экономике, то начинают снимать ограничения, провоцируя всплеск заражений. Не исключено, что после некоторого затишья в январе февраль и март смогут побить декабрьский рекорд в 15 тыс. заболевших за сутки.

Единственный светлый праздник Новый год — и тот был испорчен, и без того безрадостная жизнь становится все хуже. Стабильно одно: киевские власти ничего не могут предложить своим гражданам. Как отмечает агентство Bloomberg, Украина — самая большая из тех немногих стран Европы, которая еще не приступила к вакцинированию, и эту ситуацию уже просто невозможно игнорировать.

«Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы (вакцины. — Прим. ФАН), либо не утверждены, либо не прибыли [в страну]», — говорится в статье.

Это было ожидаемо: система здравоохранения страны разрушена, даже в обычных больницах — острый дефицит квалифицированного медицинского персонала, из лекарств доступны бинты и зеленка. В государственные медучреждения люди обращаются только от безысходности: о катастрофическом положении на Украине говорит тот факт, что даже для онкобольных детей поставлялись медикаменты с истекшим сроком действия.

Вместо решения актуальных проблем президент Зеленский активно продолжает второй этап медицинской реформы, затеянной гражданкой США Ульяной Супрун. Ее суть очень проста: закрыть все неприбыльные медучреждения, избавиться от «наследия коммунизма» в виде йода и зеленки и ввести тотальную оплату за все медицинские услуги.

Инкубатор Пентагона

Когда-то имеющая собственный развитый фармацевтический сектор Украина за годы «незалежности» сумела практически полностью от него избавиться. И в этом ей активно помогали ее американские друзья. Еще в 2005 году президент США Джордж Буш-младший предложил Украине программу по модернизации и техническую помощь Украинскому центру контроля и мониторинга заболеваемости, Львовскому научно-исследовательскому институту гигиены и эпидемиологии и Одесскому противочумному институту под предлогом заботы о здравоохранении молодой демократии.

На деле же, американцы превратили Украину фактически в полигон по изучению в военных целях смертельно опасных вирусов и патогенов. А теперь она еще выполняет и роль инкубатора для выведения новых штаммов коронавируса, в дополнение к недавно появившимся мутациям в Великобритании и ЮАР.

Длящуюся до сих пор программу контролирует одна из структур Пентагона, Агентство по уменьшению угрозы обороне (Defense Threat Reduction Agency — DTRA). Что характерно, до 1998 года DTRA носило другое название — Агентство специального оружия (Defense Special Weapons Agency). В соответствии с планами Пентагона, с 2012 года всю систему Госсанэпидслужбы начали планомерно разрушать. Была ликвидирована Центральная режимная комиссия, к 2016 году исчезла Национальная санитарно-эпидемиологическая служба, частично растворившись в других структурах. Вместо них США стали создавать сеть собственных диагностических лабораторий.

Результаты «американской помощи» долго ждать себя не заставили: в 2010 году Украину накрыла пандемия калифорнийского гриппа, повторившаяся в еще большем масштабе через 5 лет, когда эпидпорог был превышен в 20 регионах. С октября 2015 года по февраль 2016 года на Украине было зарегистрировано более 350 вирусологически подтвержденных летальных случаев от этой разновидности вируса А (H1N1), причем 40% летальных случаев составляли молодые люди от 18 до 26 лет, не имевшие хронических заболеваний. Не помогло и создание в 2010 году Национального центра гриппа, также интегрированного в глобальную сеть лабораторного контроля и эпидемиологии.

«За все годы, что я был премьер-министром Украины, я от этих лабораторий никакой конкретной, полезной или практической информации вообще не получал! — заявил в комментарии ФАН бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. — А ведь у нас в стране были вспышки и SARS, и африканской чумы свиней, и так далее».

Заграница не поможет

В критической ситуации с распространением коронавируса западные партнеры Украину привычно «кинули» — страна осталась наедине перед лицом смертельной болезни, уже приведшей к гибели более 23 тыс. человек. Не дождались помощи ни от ЕС, ни от США, несмотря на все заявления о пользе биолабораторий.

Дошло до курьеза: по утверждению депутата Верховной рады Рената Кузьмина, сотрудники одной из таких лабораторий в Одессе массово заразились COVID-19.

Скорее всего, Запад просто не способен оказать какую-либо действенную поддержку своему союзнику. Имеющихся вакцин и препаратов катастрофически не хватает им самим. Компании-производители Pfizer и Moderna отказали Украине в поставках своих вакцин, так как в первую очередь направят их в более развитые и платежеспособные страны. Вероятно, это и к лучшему: как оказалось, американская вакцина Pfizer была зарегистрирована в ЕС в спешке и очевидно небезопасна — по всему миру наблюдаются осложнения и случаи летальных исходов.

Так, с начала года в Норвегии умерли 23 человека, которых привили вакциной от коронавируса производства американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, затем в Финляндии было отмечено еще 3 смертельных случая. Летальные случаи наблюдались и в США, Израиле, Швейцарии и Португалии. Все побочные эффекты американской вакцины так и не были изучены: ее разработчики заявили об окончании третьего этапа еще до того, как это произошло в действительности.

По словам ученых, в РНК-вакцинах, к которым относятся западные рецептуры, остается не до конца исследованный вопрос безопасности. В том случае, если большое число чужеродной РНК попадает в клетки, то иммунитет воспринимает это как опасный фактор. В этом случае возникает сильный воспалительный процесс. Российские же вакцины, например «Спутник V», сделаны по другому принципу и такими побочными эффектами не обладают.

Несмотря на рост заболеваемости, Киев упорно заявляет, что не собирается покупать российскую вакцину из идейных соображений, тем самым позволяя умирать своим гражданам. Президенту Владимиру Зеленскому в этой ситуации не остается ничего иного, как заявлять о том, что в ближайшее время на Украину поступит миллион доз вакцины от коронавируса, не уточняя при этом, о какой именно вакцине идет речь.

Возможно, что киевские власти надеются получить партию вакцины из КНР. В недавнем телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван И глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на поставки вакцины от коронавируса.

Однако Пекин имеет достаточное количество причин отвернуться от Киева и потребовать жестких гарантий, которые Украина просто не сможет предоставить. Колеблющаяся КНР явно помнит потерю трех млрд долларов на зерновых контрактах, а также недружественные акции против Huawei и «Мотор Сич».

Напомним, чтобы не впустить китайских акционеров на «Мотор Сич», Украина включила всю мощь государственного аппарата для противодействия — СБУ, прокуратура, антимонопольный комитет, аресты акций и суды, а теперь в МИДе уверены в получении вакцины «вне очереди».

Последняя надежда

Фактически, единственная возможность у Украины справиться с эпидемией — это обратиться за помощью к России, как бы ни было тяжело это признавать киевским властям. Вопреки всей их лживой риторике, используемые на Украине для выявления коронавируса ПЦР-тесты в 90% случаев произведены в России, о чем недавно заявил директор украинского Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко. Российские тест-системы используются как в частной, так и в бюджетной сфере. Более того, тесты от харьковской компании «Астравир» производятся на основе российских компонентов.

Видимо, рано или поздно Киеву придется признать неизбежное: если наладить массовое производство «Спутника V», Украина получит и вакцину в нужных объемах, и прибыль. Судя по всему, все к этому и идет: как сообщили в Государственном экспертном центре Минздрава, в конце января харьковская фармкомпания «Биолек» все-таки подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса.

Насколько серьезны намерения Министерства здравоохранения Украины на этот раз — покажет время. Главное, чтобы не было слишком поздно.