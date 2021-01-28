Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Брошенную Западом Украину спасет только российская вакцина

Брошенную Западом Украину может спасти только российская вакцина «Спутник V»

Украина стала одной из стран, которая наиболее тяжело переживает эпидемию новой коронавирусной инфекции. По уровню суточной смертности от COVID-19 Украина вышла восьмое место в Европе, при этом киевские власти физически не способны остановить пандемию.

Как страна превратилась инкубатор смертельной заразы, читайте в материале ФАН.

Декоммунизация здравоохранения

С начала пандемии на Украине коронавирусом заразились свыше 1,25 млн граждан. Украинские власти пребывают в полной растерянности: то ужесточают карантинные меры, что тут же приводит к еще большим проблемам в экономике, то начинают снимать ограничения, провоцируя всплеск заражений. Не исключено, что после некоторого затишья в январе февраль и март смогут побить декабрьский рекорд в 15 тыс. заболевших за сутки.

Единственный светлый праздник Новый год — и тот был испорчен, и без того безрадостная жизнь становится все хуже. Стабильно одно: киевские власти ничего не могут предложить своим гражданам. Как отмечает агентство Bloomberg, Украина — самая большая из тех немногих стран Европы, которая еще не приступила к вакцинированию, и эту ситуацию уже просто невозможно игнорировать.

«Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы (вакцины. — Прим. ФАН), либо не утверждены, либо не прибыли [в страну]», — говорится в статье.

Это было ожидаемо: система здравоохранения страны разрушена, даже в обычных больницах — острый дефицит квалифицированного медицинского персонала, из лекарств доступны бинты и зеленка. В государственные медучреждения люди обращаются только от безысходности: о катастрофическом положении на Украине говорит тот факт, что даже для онкобольных детей поставлялись медикаменты с истекшим сроком действия.

Вместо решения актуальных проблем президент Зеленский активно продолжает второй этап медицинской реформы, затеянной гражданкой США Ульяной Супрун. Ее суть очень проста: закрыть все неприбыльные медучреждения, избавиться от «наследия коммунизма» в виде йода и зеленки и ввести тотальную оплату за все медицинские услуги.

Брошенную Западом Украину может спасти только российская вакцина «Спутник V»

Инкубатор Пентагона

Когда-то имеющая собственный развитый фармацевтический сектор Украина за годы «незалежности» сумела практически полностью от него избавиться. И в этом ей активно помогали ее американские друзья. Еще в 2005 году президент США Джордж Буш-младший предложил Украине программу по модернизации и техническую помощь Украинскому центру контроля и мониторинга заболеваемости, Львовскому научно-исследовательскому институту гигиены и эпидемиологии и Одесскому противочумному институту под предлогом заботы о здравоохранении молодой демократии.

На деле же, американцы превратили Украину фактически в полигон по изучению в военных целях смертельно опасных вирусов и патогенов. А теперь она еще выполняет и роль инкубатора для выведения новых штаммов коронавируса, в дополнение к недавно появившимся мутациям в Великобритании и ЮАР.

Длящуюся до сих пор программу контролирует одна из структур Пентагона, Агентство по уменьшению угрозы обороне (Defense Threat Reduction Agency — DTRA). Что характерно, до 1998 года DTRA носило другое название — Агентство специального оружия (Defense Special Weapons Agency). В соответствии с планами Пентагона, с 2012 года всю систему Госсанэпидслужбы начали планомерно разрушать. Была ликвидирована Центральная режимная комиссия, к 2016 году исчезла Национальная санитарно-эпидемиологическая служба, частично растворившись в других структурах. Вместо них США стали создавать сеть собственных диагностических лабораторий.

Результаты «американской помощи» долго ждать себя не заставили: в 2010 году Украину накрыла пандемия калифорнийского гриппа, повторившаяся в еще большем масштабе через 5 лет, когда эпидпорог был превышен в 20 регионах. С октября 2015 года по февраль 2016 года на Украине было зарегистрировано более 350 вирусологически подтвержденных летальных случаев от этой разновидности вируса А (H1N1), причем 40% летальных случаев составляли молодые люди от 18 до 26 лет, не имевшие хронических заболеваний. Не помогло и создание в 2010 году Национального центра гриппа, также интегрированного в глобальную сеть лабораторного контроля и эпидемиологии.

«За все годы, что я был премьер-министром Украины, я от этих лабораторий никакой конкретной, полезной или практической информации вообще не получал! — заявил в комментарии ФАН бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. — А ведь у нас в стране были вспышки и SARS, и африканской чумы свиней, и так далее».

Заграница не поможет

В критической ситуации с распространением коронавируса западные партнеры Украину привычно «кинули» — страна осталась наедине перед лицом смертельной болезни, уже приведшей к гибели более 23 тыс. человек. Не дождались помощи ни от ЕС, ни от США, несмотря на все заявления о пользе биолабораторий.

Дошло до курьеза: по утверждению депутата Верховной рады Рената Кузьмина, сотрудники одной из таких лабораторий в Одессе массово заразились COVID-19.

Брошенную Западом Украину может спасти только российская вакцина «Спутник V»

Скорее всего, Запад просто не способен оказать какую-либо действенную поддержку своему союзнику. Имеющихся вакцин и препаратов катастрофически не хватает им самим. Компании-производители Pfizer и Moderna отказали Украине в поставках своих вакцин, так как в первую очередь направят их в более развитые и платежеспособные страны. Вероятно, это и к лучшему: как оказалось, американская вакцина Pfizer была зарегистрирована в ЕС в спешке и очевидно небезопасна — по всему миру наблюдаются осложнения и случаи летальных исходов.

Так, с начала года в Норвегии умерли 23 человека, которых привили вакциной от коронавируса производства американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, затем в Финляндии было отмечено еще 3 смертельных случая. Летальные случаи наблюдались и в США, Израиле, Швейцарии и Португалии. Все побочные эффекты американской вакцины так и не были изучены: ее разработчики заявили об окончании третьего этапа еще до того, как это произошло в действительности.

По словам ученых, в РНК-вакцинах, к которым относятся западные рецептуры, остается не до конца исследованный вопрос безопасности. В том случае, если большое число чужеродной РНК попадает в клетки, то иммунитет воспринимает это как опасный фактор. В этом случае возникает сильный воспалительный процесс. Российские же вакцины, например «Спутник V», сделаны по другому принципу и такими побочными эффектами не обладают.

Несмотря на рост заболеваемости, Киев упорно заявляет, что не собирается покупать российскую вакцину из идейных соображений, тем самым позволяя умирать своим гражданам. Президенту Владимиру Зеленскому в этой ситуации не остается ничего иного, как заявлять о том, что в ближайшее время на Украину поступит миллион доз вакцины от коронавируса, не уточняя при этом, о какой именно вакцине идет речь.

Возможно, что киевские власти надеются получить партию вакцины из КНР. В недавнем телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван И глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на поставки вакцины от коронавируса.

Брошенную Западом Украину может спасти только российская вакцина «Спутник V»

Однако Пекин имеет достаточное количество причин отвернуться от Киева и потребовать жестких гарантий, которые Украина просто не сможет предоставить. Колеблющаяся КНР явно помнит потерю трех млрд долларов на зерновых контрактах, а также недружественные акции против Huawei и «Мотор Сич».

Напомним, чтобы не впустить китайских акционеров на «Мотор Сич», Украина включила всю мощь государственного аппарата для противодействия — СБУ, прокуратура, антимонопольный комитет, аресты акций и суды, а теперь в МИДе уверены в получении вакцины «вне очереди».

Последняя надежда

Фактически, единственная возможность у Украины справиться с эпидемией — это обратиться за помощью к России, как бы ни было тяжело это признавать киевским властям. Вопреки всей их лживой риторике, используемые на Украине для выявления коронавируса ПЦР-тесты в 90% случаев произведены в России, о чем недавно заявил директор украинского Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко. Российские тест-системы используются как в частной, так и в бюджетной сфере. Более того, тесты от харьковской компании «Астравир» производятся на основе российских компонентов.

Видимо, рано или поздно Киеву придется признать неизбежное: если наладить массовое производство «Спутника V», Украина получит и вакцину в нужных объемах, и прибыль. Судя по всему, все к этому и идет: как сообщили в Государственном экспертном центре Минздрава, в конце января харьковская фармкомпания «Биолек» все-таки подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса.

Насколько серьезны намерения Министерства здравоохранения Украины на этот раз — покажет время. Главное, чтобы не было слишком поздно.

Новости партнеров