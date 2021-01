Сланцевый пузырь в США готов лопнуть из-за отказа банков кредитовать нефтегаз

Шесть ведущих американских банков: Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Wells Fargo & Co., — практически одновременно перестали насыщать ликвидностью нефтегазовый и угольный сектор США.

Финансовые организации уже отказались кредитовать проекты, связанные с разведкой нефтяных месторождений в Арктике и добычей угля в Штатах, а в дальнейшем инициативы могут коснуться и добычи сланцевой нефти, которая уже несколько лет находится под огнем критики со стороны экологических организаций.

Чем подобная инициатива американских финансистов грозит миру и какие возможности она создает для России? Об этом — в материале ФАН.

Сдвиг к «зеленым» технологиям

Тенденция к прекращению кредитной накачки энергетической отрасли США стартовала отнюдь не вчера. Еще в 2010 году Всемирный банк, главный международный финансовый институт, созданный с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам, заявил, что прекращает кредитовать постройку угольных ТЭС, а также любых проектов, которые с ними связаны.

В начале 2020 года запреты Всемирного банка были усилены: им была прекращена финансовая поддержка геологоразведки любых нефтегазовых месторождений. Фактически, огромный сектор мировой энергетики, который на сегодняшний день отвечает за производство около 80% всей первичной энергии и около 65% всего мирового производства электроэнергии, был лишен финансовой поддержки ВБ.

Тем не менее, «большая шестерка» инвестиционных банков США до последнего времени достаточно неохотно следовала политике Всемирного банка, предпочитая никак не ограничивать финансирование энергетических проектов в самих США. Здесь, как видится, действовали два фактора: первый — это извечное американское «деньги не пахнут», а второй — благожелательное отношение ушедшей администрации Дональда Трампа к нефтегазовому и угольному сектору США.

Лоббирование экспорта американского газа по всему миру стало визитной карточкой республиканцев. Причем речь шла не только о противодействии России, которое вылилось в санкции против газопровода «Северный поток — 2». Ровно такими же санкционными мерами Вашингтон пытался сломать Китай, проталкивая обязательные закупки американского СПГ в двустороннее американо-китайское торговое соглашение во времена Трампа.

Как следствие, отношение инвестиционных банков к американской угольно-нефтяной энергетике было как минимум нейтральным. Декларируя на словах «зеленое будущее», на деле банкиры никак не ограничивали финансирование нефтяников и газовиков из США, что и стало одним из фактором успеха «сланцевой революции». Как-то сводили концы с концами и американские угольщики: хотя им и не давали кредитов на постройку новых ТЭС, однако проекты модернизации угольных электростанций, часто еще «седых» 1950-х годов постройки, все-таки получали финансирование.

Первыми о введении ограничений в отношении американского нефтегаза заявили в Goldman Sachs. Этот инвестбанк еще в конце 2019 года объявил о своем решении прекратить финансирование новых газовых и нефтяных проектов в Арктике. В течение 2020 года к мораторию присоединились и другие банки из «большой шестерки», а последним сдался Вank of America, который в декабре 2020 года закрыл, наконец, все «арктическое» финансирование для американского нефтегаза.

Одновременно с этим столь же радикальные, хотя и менее резонансные ограничения вводились в США по кредитованию угольщиков. Угольная отрасль, которая еще десятилетие назад отвечала за более чем треть всей генерации электроэнергии Штатов, в 2020 году с трудом смогла удержаться чуть выше отметки в 20%, практически сравнявшись по производству электроэнергии с возобновляемыми источниками.

Впрочем, такой видимый рост «зеленых» источников энергии шел никак не за счет общего роста экономики. Начиная с апреля прошлого года в США были введены серьезные карантинные и ограничительные меры, которые обрушили потребление и производство электроэнергии на 7–10% по сравнению с 2019 годом. Около половины американских служащих, согласно оценке, сегодня работают удаленно, что отразилось на потреблении электроэнергии в целях освещения и кондиционирования многочисленных офисов.

В долгосрочном прогнозе состояние дел американской угольной и нефтегазовой отрасли выглядит совершенно безрадостно: восстановление экономики США может легко стать «праздником не на их улице».

Шоковое падение цен

Проблема нынешнего положения дел в том, что сам по себе оптовый рынок энергии в США — нерегулируемый или регулируемый весьма номинально. В частности, у всех еще на слуху «отрицательные» цены на нефть, которые действительно наблюдались на Нью-Йоркской сырьевой бирже в конце апреля 2020 года. Конечно, в действительности это был исключительно биржевой артефакт, вот только реальным нефтяникам, которые подписались под ценообразованием на основе котировок, от этого было не легче. Они не только не могли отказаться от поставок, но и были вынуждены использовать отрицательную цену в качестве параметра формулы стоимости для потребителя.

Такой же неприятный, но уже гораздо более долгосрочный эффект все последнее время наблюдается и на американском рынке электроэнергии. Несмотря на то, что фактическое потребление электроэнергии в США упало лишь на 7–10%, снижение оптовой цены оказалось гораздо радикальнее — от 10% в штате Техас до 30% в Калифорнии или даже 40% в штате Нью-Йорк. Такая разница неудивительна: на обоих побережьях как раз и располагались основные «офисные» потребители, в наибольшей мере ощутившие на себе карантинные меры борьбы с эпидемией COVID-19 в США.

Стоит понимать, что недавние «зеленые» инициативы новой администрации президента Джо Байдена, в частности обещание «пересадить» всех госслужащих на электромобили, являются как раз попыткой спасти ситуацию на рынке электроэнергии, хоть как-то нарастив просевшее потребление — и тем самым вернув мало-мальски нормальную инвестиционную активность в отрасль.

Однако такие инициативы имеют и обратную сторону монеты: немалые количества электроэнергии, необходимые в будущем для электромобилей, означают пропорциональное уменьшение потребления топлива на основе нефти и природного газа. Причем если газ еще может использоваться для производства электроэнергии, то вот для нефти такой вариант практически нереален. Дело в том, что за последние десятилетия на фоне высоких цен на нефть в США практически уничтожены мощности производства электроэнергии из продуктов нефтепереработки. И восстановить их, даже в случае сверхнизких цен на нефть, почти нереально.

Разрушенный инвестиционный цикл

В условиях обычной рыночной экономики, когда государство минимально вмешивается в инвестиционную деятельность, такие перекосы в потреблении того или иного продукта легко устраняются. Например, если бы в США просто стимулировали продажи электромобилей, то низкие цены на уголь, нефть и газ тут же вызвали бы закономерную реакцию рынка: производить больше электроэнергии из дешевого минерального сырья.

Однако в администрации Байдена уже объявили, что стимулирование «зеленой» энергетики будет касаться и инвестиций. То есть теперь проекты, использующие возобновляемые источники энергии, будут получать всемерную государственную поддержку, а вот опирающиеся на ископаемое топливо или атомную энергию — наоборот, станут ограничиваться в поддержке и финансировании, а также облагаться дополнительными «углеродными» налогами. Так что решение «большой шестерки» весьма прагматично: инвестиционные банки понимают, что угольную отрасль США и американский нефтегаз будут «давить» при Байдене по всем фронтам.

Как следствие, инвестиции в такой «гонимый со всех сторон» сектор явно стоит сворачивать, чтобы не попасть под высокие риски. Отсюда можно предположить, что вскоре мораторий инвестиционных банков коснется и всего нефтегаза США, чей сланцевый сектор, обеспечивший весь рост 2000–2010-х годов, уже давно находится под огнем критики «зеленых».

В ситуации стабильного положения на рынке нефти и газа такое решение можно было бы пережить. Однако сама «сланцевая революция» в США произошла не от хорошей жизни: в Штатах еще с конца 1980-х наблюдалось медленное, но постоянное падение производства из-за опустевших старых газовых и нефтяных месторождений и необходимости освоения новых.

Такая ситуация часто называется «бегом Красной королевы», давая отсылку к книге Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Зазеркалье». В русском переводе Королева была черной и говорила о том, что «всегда приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте». На нефтяном и газовом рынке это олицетворяет потребность постоянного ввода новых месторождений взамен выбывающих — и, как следствие, постоянную потребность в инвестициях.

Сегодня, буквально на наших глазах, инвестиционный механизм в американском нефтегазовом и угольном секторе разрушается из-за действий новой администрации и решений инвестбанкиров. А это означает, что «бег Красной королевы» будет нарушен — и уже через год-два США столкнутся с катастрофическим падением собственного производства нефти, газа и угля. При том, что перестроить энергетику на новые, «зеленые» стандарты в такие сроки совершенно нереально.

Все это, в свою очередь, создает окно возможностей для остальных игроков на мировом энергетическом рынке. В число которых традиционно входит и Россия, которая может легко заместить загубленное в США производство ископаемого топлива.