Юрист поставил под сомнение наличие денег в банковской ячейке Михаила Ефремова

Юрист, эксперт в области права Алексей Гудас не уверен, что в банковской ячейке актера Михаила Ефремова есть деньги.

В СМИ появилась информация о том, что супруга артиста Софья Кругликова намерена получить право на распоряжение деньгами Ефремова, которые он перед арестом обналичил и запер в банковской ячейке. Теперь доступ к средствам есть только у него. Однако эксперт ФАН не уверен, что деньги, о которых идет речь, вообще существуют.

«Совершенно непонятно, есть они (деньги. — Прим. ФАН) там или нет. Здесь действует тайна вклада. Жена актера просто предполагает, что они там есть. Ведь их там может и не быть. Они там никак не зафиксированы — просто есть договор аренды банковской ячейки. А какая именно там сумма — это неизвестно. И чтобы получить к ней доступ, необходимо решение суда по разделу имущества», — отметил Алексей Гудас.

Сейчас Михаил Ефремов отбывает срок за смертельное ДТП, виновником которого он стал 8 июня 2020 года. А вот денежные запасы его семьи, исходя из заголовков новостей, истекают. Теперь Кругликова, по версии СМИ, отправляет к мужу адвокатов, чтобы добиться прав на банковскую ячейку, даже грозится перестать отправлять ему передачи в тюрьму. По версии юриста, действия супруги знаменитого артиста вполне обоснованы и законны.

«Начиная с даты заключения брака, если у них отсутствовал подписанный и нотариально заверенный брачный договор, то все их имущество, нажитое каждым из супругов, признается совместно нажитым. В любой момент каждый супруг имеет право разделить данное имущество, выделив свою часть», — говорит эксперт.

По словам Гудаса, супруга актера может преследовать не только корыстные цели, но и стремиться сохранить деньги семьи. Ведь, по мнению юриста, у Ефремова накопилось много долгов за счет судебных издержек, штрафов и взыскания морального вреда.

«Скорее всего, кредиторы получат возможность обратить взыскание на все записанное на Ефремова имущество. В этом случае жена правильно делает, что хочет выделить свою супружескую долю — 50%. По решению суда имущество разделят. Это делается для того, чтобы денежные средства, которые есть у него на счетах и в банковской ячейке, не ушли из семейного бюджета кредиторам. Чтобы остались деньги в семье», — объясняет Гудас.

Вопрос между супругами можно также решить полюбовно — по мировому соглашению. К примеру, денежные средства пойдут Кругликовой, а Ефремову — недвижимость.

Но в случае, если супруга артиста действует из корыстных побуждений и у них действительно имеет место быть денежный конфликт, то она может наложить арест на банковскую ячейку, на деньги на счетах.

«По решению суда банковская ячейка будет вскрыта, деньги будут описаны и, соответственно, если суд примет решение о разделе совместного имущества, деньги пойдут в общую сумму, подлежащую разделу», — подытожил юрист.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин согласился прокомментировать ФАН скандальную информацию о банковской ячейке Михаила Ефремова.