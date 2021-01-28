Экономика Бразилии растет вопреки пандемии и политическому кризису

Международный валютный фонд улучшил свой прогноз по восстановлению экономики Бразилии. Фонд также пересмотрел свою оценку сокращения номинального ВВП крупнейшей страны Южной Америки за 2020 год, передает бразильское издание Folha de São Paulo.

О том, почему экономика Бразилии продолжает расти, несмотря на пандемию и политические кризисы, окружающие администрацию Болсонару, читайте в статье международной редакции Федерального агентства новостей.

Вопреки громким прогнозам

ВВП Бразилии, по новым прогнозам, вырастет с 2,8% до 3,6% в 2021 году и с 2,3% до 2,6% в 2022 году. Кроме того, за время пандемии и всемирного экономического кризиса бразильская экономика сократилась на 4,5%, а не на 5,8%, как считали ранее. Если прогноз фонда верен, экономика Бразилии полностью восстановится от прошлогоднего кризиса до конца следующего года.

По данным МВФ, в 2020 году экономика Латинской Америки и стран Карибского бассейна сократилась на 7,4%. Общие темпы роста стран региона оцениваются в 4,1% и 2,9% в 2021 и 2022 годах соответственно.

Большинство мировых экономических институтов предсказывали экономике Бразилии гораздо более драматический сценарий. Так, в июне прошлого года Экономическая комиссия ООН по Латинской Америке и Карибскому бассейну (ЭКЛАК ООН) предсказывала бразильской экономике рекордное сокращение ВВП на 9,1% по итогам 2020 года, а месяцем ранее Всемирный банк прогнозировал снижение темпов экономического развития страны на 8%.

Негативные факторы

У бразильских и международных экономистов было множество поводов опасаться худшего. Пандемия COVID-19 стала катастрофическим ударом, а Бразилия одной из наиболее пострадавших стран как в демографическом, так и в экономическом аспекте: с марта прошлого года новым вирусом заразились более 8,9 миллионов бразильцев, из них 219 тысяч умерли от осложнений. По показателям смертности от COVID-19 страна уступает только США, а по количеству зараженных в мире находится на третьем месте после Индии.

Малый бизнес не выдержал первой волны пандемии, которая принесла с собой ограничительные меры и новые издержки. По данным бразильского Института географии и статистики (IBGE), только к июлю 2020 года в Бразилии из-за пандемии навсегда закрылись около 600 тысяч предприятий малого бизнеса, а 950 тысячам предприятий пришлось увольнять сотрудников, чтобы остаться на плаву.

Со временем серьезные проблемы начал испытывать и крупный бизнес — в начале 2021 года о закрытии производства в Бразилии заявил американский автоконцерн Ford, последовав примеру Audi и Mercedez Benz, которые сократили производственные мощности в стране.

Даже по официальным данным (в Бразилии около 40% трудоспособного населения работает в теневом секторе экономики. — Прим. ФАН) проблемы бизнеса отразились на занятости — к концу 2020 года уровень безработицы достиг рекордных 14,3% или 14,1 миллиона человек. За чертой крайней бедности по итогам года оказались 14 миллионов бразильских семей (40 млн человек), в которых подушевой ежемесячный доход составляет менее 17 долларов, что стало рекордно высоким значением с 2014 года.

Крайне тяжело перенесла 2020 год промышленность Бразилии — только в марте и апреле прошлого года промышленное производство сократилось почти на 29%, а с января по декабрь сектор этот сектор экономики сократился на 5,5%. Больше всего пострадало производство автомобилей (-31%), кожевенно-обувное производство (-21,5%), металлургия (-9,8%) и текстиль (-9,3%).

Курс и приватизация

Пандемия также сорвала планы правительства Бразилии по приватизации госсектора. В 2019 году федеральное правительство получило от продажи и аренды государственной собственности более 4,3 млрд долларов. В 2020 году властям удалось провести лишь четыре аукциона, 47 были перенесены на 2021 год. Не были осуществлены планы по продаже шести государственных компаний и 44 аэропортов, что могло бы принести государственному бюджету десятки миллиардов долларов.

Нестабильность на фондовых рынках привела не к свободному плаванию, а к свободному падению реала — бразильской валюты. За 2020 год реал потерял 25% стоимости — за один доллар ранее можно было получить 4,02 реала, сейчас обменный курс вырос до 5,36 реалов.

Больной вопрос для Болсонару

Неблагоприятным фоном стало ухудшение отношений с Евросоюзом и фактический провал соглашения о свободном рынке Меркосур-ЕС. Договор, подписанный еще в июле 2019 года, до сих пор не вступил в силу. Этому препятствуют Франция, Ирландия, Нидерланды, Австрия, Бельгия и некоторые другие страны Европы — мировое сообщество обеспокоено ежегодными опустошительными лесными пожарами в Амазонии и активной незаконной вырубкой лесов под сельское хозяйство, даже в природоохранных зонах Бразилии.

Состояние Амазонии является больной темой для бразильских властей. Президент Жаир Болсонару уверен, что в Европе объявили Бразилии информационную войну, чтобы не допустить на свои рынки и дискредитировать ее аграрную продукцию.

«Мы вырываемся в число крупнейших в мире производителей продуктов, поэтому так интенсивно распространяются ложные факты о нашей окружающей среде», — заявил бразильский лидер в выступлении на Генеральной ассамблее ООН.

Политические баталии

Продолжительный политический кризис также не вселяет уверенности в национальных и международных инвесторов. Минувший год ознаменовался противостоянием правительства и палат Конгресса, громкими отставками — министров здравоохранения, образования и туризма, коррупционными скандалами с участием близких к правительственным кругам чиновников.

Только за 2020 год на рассмотрение палаты депутатов было отправлено около 50 запросов на импичмент Жаира Болсонару, на которого также несколько раз жаловались в международные суды с обвинениями в геноциде и легкомысленном отношении к здоровью нации.

Драйверы бразильской экономики

Однако международные институты признают, что экономический спад в Бразилии оказался куда меньше, чем в остальных странах региона.

Чтобы помочь широким слоям населения, с апреля по декабрь 2020 года правительство Бразилии выделило более 60 млрд долларов на ежемесячные социальные пособия. Суммы составляли от 56 до 757 долларов для наиболее уязвимых слоев населения. К концу года около 70 млн бразильцев по меньшей мере один раз получили выплаты в рамках нового пособия. По мнению экономистов из Фонда Жетулио Варгаса (FGV), столь объемные траты позволили спасти от бедности миллионы бразильцев и удержать спрос на внутреннем рынке товаров и услуг.

В качестве второй антикризисной меры Министерство экономики выбрало не прямую помощь бизнесу, а стимулирование открытия новых предприятий и новых рабочих мест путем субсидирования, снижения налогообложения и создания кредитных программ с низкой процентной ставкой. Благодаря этому удалось создать миллионы новых рабочих мест. Только за ноябрь 2020 года было создано 1,5 млн новых вакансий, а месячная разница между новыми и закрытыми вакансиями составила 414 тысяч. Это стало лучшим результатом с 1992 года.

Несмотря на пугающее падение бразильского реала, монетарная политика Банка Бразилии смогла предотвратить резкий рост инфляции: общегодовое увеличение цен составило 4,5%, сильнее всего подорожали продукты — на 14%.

Главным промышленным драйвером Бразилии стало сельское хозяйство. По итогам 2020 года АПК Бразилии вырос на 4,9%, а доля этого сектора в промышленном экспорте Бразилии превысила 80%. Страна экспортировала более 100 млн тонн сои, 1,7 миллионов тонн говядины и более 900 тысяч тонн свинины. Общие экспортные доходы бразильского АПК превысили 100 млрд долларов.

После провала в марте и апреле началось восстановление промышленного производства, которое продолжается уже восемь месяцев подряд. На этом правительство не собирается останавливаться и в бюджетном плане на 2021 год предусмотрело увеличение государственных расходов на сельское хозяйство на 16%, а финансирования энергетики и горнодобывающей промышленности — на 400% (со 190 млн до 930 млн долларов). Согласно правительственным расчетам, именно эти секторы должны стать локомотивами экономического восстановления Бразилии.

Главным условием роста должна стать скорейшая победа над пандемией, а она зависит от скорости массовой вакцинации населения. По данным бразильского консалтингового агентства LCA, если к началу июня властям удастся привить 70% населения, то темпы роста ВВП по итогам года составят 7% — в два раза больше, чем по оценке МВФ. Однако подобному сценарию угрожает нехватка вакцин, обещания президента не допустить обязательной вакцинации населения и быстрый рост заболеваемости COVID-19 в отдельных штатах.

Вакцин не хватает. За скорейшую массовую иммунизацию населения выступил министр экономики Паулу Гедес — один из самых близких чиновников к Жаиру Болсонару.

«Массовая вакцинация является решающим и ключевым фактором для скорейшего восстановления экономики. Моя мысль такова: вакцинация — прежде всего», — заявил министр.

Важным определяющим моментом для экономики Бразилии станут выборы спикеров палат Конгресса: в случае победы оппозиционных кандидатов правительству придется забыть о прежних экономических проектах по налоговой реформе и приватизации госсектора, а президенту Болсонару — готовиться к возможному импичменту.