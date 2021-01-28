Американцы вывезли захваченный в Ливии «Панцирь-С1» в Германию

Вашингтон, 28 января. Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» российского производства был замечен на авиабазе Соединенных Штатов «Рамштайн» в Германии, пишет The Times со ссылкой на собственные источники.

По утверждению газеты, ЗРПК оказался в руках американцев еще в июле 2020 года, однако об этом решили сообщить только сегодня.

«Панцирь-С1» захватили боевики, подконтрольные Правительству национального согласия (ПНС), после взятия авиабазы Аль-Ватыя, оставленной Ливийской национальной армией (ЛНА).

The Times уточнила, что данное ЗРПК оказалось на вооружении ЛНА благодаря поставкам Объединенных Арабских Эмиратов. Отличительным знаком стало колесное шасси немецкого грузовика MAN SX. ОАЭ закупили более 50 боевых единиц у России с 2009 по 2013 год. В 2019 году Эмираты передали несколько таких образцов силам фельдмаршала Халифы Хафтара.

Согласно информации газеты, триполитанские власти отдали захваченный «Панцирь-С1» американским коллегам. Для его перевозки на авиабазу «Рамштайн» использовался транспортный самолет C-17A Globemaster III ВВС США. Все это указывает на связь представителей ПНС и Вашингтона, о чем также упоминал в интервью телеканалу «Россия 24» социолог Максим Шугалей, освобожденный из ливийского плена после полутора лет незаконного удержания в тюрьме «Митига».

По словам ученого, страной управляют внешние силы, в частности, Америка.

«Идет некая, как сейчас называется, воронка Помпео. То есть люди заходят в эту воронку, втягиваются, и получается такое террористически управляемое государство», — заявил Шугалей.

Он добавил, что Вашингтон использует свои связи для легитимизации лидеров радикально-исламистских группировок, «заводя их в государственные структуры».

Не исключено, что американские специалисты в ближайшее время приступят к изучению похищенного «Панцирь-С1». В таком случае инженеры смогут не только досконально исследовать российский ЗРПК и используемые в нем технологии, но и оценить производственные возможности РФ тех лет.