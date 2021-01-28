Экономист Дмитриева объяснила, почему медлят с индексацией выплат работающим пенсионерам

Санкт-Петербург, 28 января. Задержка индексации выплат для работающих пенсионеров связана с политической волей депутатов-законодателей. Об этом заявила российский политик, экономист, руководитель фракции «Партия Роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

Она подчеркнула, что проект федерального закона по индексации был разработан авторами еще в мае 2020 года, и если бы его рассмотрели раньше, то перерасчет уже произошел бы.

«Проработанный федеральный проект закона по индексации мы подготовили еще в мае 2020 года, рассмотреть его должны были еще девять месяцев назад. Но у парламента Санкт-Петербурга руки до него так и не дошли. А если бы у правительства и президента были бы на руках все расчеты, решение по данному вопросу было бы принято уже давно», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, промедление с индексацией «связано с политической волей» законодателей, в противном случае работающие пенсионеры уже получили бы проиндексированные выплаты.

«Если бы все произошло своевременно, наши пенсионеры получили бы другие, несколько большие суммы, и это было бы хорошим подспорьем во время пандемии коронавируса. Сложившаяся ситуация показывает, что каждый должен выполнять свой гражданский долг и подходить к этому ответственно», — подытожила Дмитриева.

Она считает, что на данном этапе Россию сложно назвать полностью социальным государством, потому что далеко не все ресурсы, которые есть в бюджетах всех уровней, используются для решения социальных проблем, да и объем средств, которые выделяются для решения социальных проблем, мог бы быть увеличен.