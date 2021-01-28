В профильном комитете Госдумы раскрыли особенности сдачи ЕГЭ-2021

Москва, 28 января. Единый государственный экзамен в текущем году пройдет для тех, кто будет поступать в вузы. С ними экзамен могут сдать и выпускники школ прошлых лет. Об этом ФАН рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

«С учетом сложной эпидемиологической ситуации в этом году множество отличий проведения Единого государственного экзамена, — сказала она. — Так, меняется срок проведения итогового сочинения — оно намечено на вторую декаду апреля. Ранее итоговое сочинение проводили в начале декабря. У школьников теперь будет больше времени, чтобы подготовиться».

Также отменен досрочный период сдачи экзаменов, добавила Тутова. Она уточнила, что не сдавшие ЕГЭ по уважительной причине смогут сдать его в июле, когда будет организован дополнительный период для сдачи экзаменов.

«Помимо этого, выпускники прошлых лет смогут сдать экзамены в основной период — примерно с 31 мая по 2 июля 2021 года, — сказала депутат. — Конечно, для допуска к ЕГЭ не придется в обязательном порядке писать итоговое сочинение. Однако если результаты сочинения необходимы для получения дополнительных баллов при учете индивидуальных достижений, они смогут его написать».

Есть и дополнительные возможности для поступления в вузы предоставляются выпускникам в 2021 году, заметила Лариса Тутова. Так, был утвержден перечень школьных олимпиад и их уровней на 2020/21 учебный год. В документ вошли 83 олимпиады по 283 дисциплинам.

«Конечно же, при подаче документов в вуз важны результаты ЕГЭ, вступительных испытаний, творческих конкурсов. Но участие в олимпиадах, конкурсах и профильных мероприятиях вуза увеличивает шанс на поступление», — напомнила законодатель.

Она уверена, что школьникам надо постараться все это сделать одновременно, не зацикливаться исключительно на подготовке к ЕГЭ. В 2021 году, по словам собеседницы ФАН, достижения школьников будут собраны в электронное портфолио.

«Убеждена, что это замечательная идея, — сказала она. — Сейчас такое время, когда с ребятами следует работать индивидуально. Тем более что цифровизация все глубже укореняется в нашей жизни».

Напомним, ранее министр просвещения Сергей Кравцов озвучил планы по проведению ЕГЭ в 2021 году.