Сенатор объяснила необходимость помощи другим странам с вакциной от COVID-19

Москва, 28 января. России стоит оказать помощь государствам, которые нуждаются в поддержке в наращивании объемов тестирования и проведения вакцинации от COVID-19. Об этом ФАН заявила зампред комитета Госдумы по социальной политике Татьяна Кусайко.

«Как подчеркнул президент, сегодня массовая вакцинация доступна, прежде всего, гражданам развитых стран. При этом сотни миллионов людей на планете лишены даже надежды на подобную защиту. На практике такое неравенство может означать общую угрозу, так как эпидемия будет затягиваться, будут сохраняться ее неконтролируемые очаги, — сказала она. — Нужно оказать помощь тем государствам, которые нуждаются в помощи и поддержке, а именно по наращиванию объемов тестирования и проведению вакцинации».

По мнению парламентария, мировое сообщество должно создать условия для совместной работы ученых и специалистов. Это необходимо, чтобы понять, почему и как происходит мутация, чем отличаются друг от друга разные штаммы, добавила она.

«Поэтому борьба с пандемией — это совместная задача всех стран. Для решения глобальной проблемы нужно всеобщее объединение усилий, взаимодействие на уровне государств, оказание помощи, в том числе объединение усилий в производстве, и распространении вакцин», — заметила Кусайко.

Она подчеркнула, что странам следует объединять и координировать усилия всего мира в борьбе с распространением заболевания и повышении доступности столь необходимых сейчас вакцин от коронавируса. Сенатор убеждена, что без вакцинации борьба с COVID-19 не может быть успешной.

«Пандемия — это общемировая угроза, угроза жизни и здоровью населения всего мира. Мы знаем, насколько быстро распространяется вирус, насколько он может быть опасен. И важно не допустить новых вспышек. Если во многих странах вакцинация уже проходит и правительства могут позволить обеспечить граждан бесплатной вакциной, то ряду стран это недоступно», — заключила парламентарий.

Как стало известно ранее, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассчитывает, что ВОЗ как можно скорее одобрит российскую вакцину против коронавируса. По его словам, созданная Россией вакцина против нового типа коронавируса может сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией. Препарат может использоваться в миссиях ООН там, где лекарство требуется и для сотрудников организации, и для населения, указал чиновник.