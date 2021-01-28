Израиль и Судан подпишут соглашение о нормализации отношений в Вашингтоне

Тель-Авив, 28 января. Министр разведки Израиля Эли Коэн анонсировал церемонию подписания соглашения о нормализации отношений с Суданом.

По его словам, Тель-Авив и Хартум заключат дипломатический документ в Вашингтоне в течение ближайших трех месяцев. Суданские официальные лица и посольство США в Израиле еще не прокомментировали готовящуюся встречу.

«Проект мирного соглашения находится на стадии разработки», — уточнил министр.

Ранее в Хартуме заявляли, что соглашение о нормализации отношений Судана с Израилем не вступит в силу до тех пор, пока документ не одобрит переходный Законодательный совет, который еще не сформировали. Тем не менее накануне официальная израильская делегация прилетала в Хартум, чтобы обсудить как диалог стран при посредничестве США, так и процесс принятия мер по отмене закона о бойкоте еврейского государства. По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам безопасности.

Эли Коэн, который стал первым официальным представителем правительства Израиля, посетившим Судан после нормализации отношений между странами, встретился с председателем переходного Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и другими высокопоставленными лицам.

Так один из членов израильской делегации назвал «очень дружелюбной» состоявшуюся встречу. По его словам, обсудили водные ресурсы, авиацию, транспорт, здравоохранение и технологическое сотрудничество, а также вопросы безопасности.

Однако в СМИ появилась информация, что стороны затрагивали и вопрос вхождения Израиля в созданный в 2020 году Совет стран Красного моря, учрежденный Саудовской Аравией, Египтом, Иорданией, Суданом, Эритреей, Джибути, а также международно-признанными правительствами Йемена и Сомали.

Данное объединение, по мнению арабских и африканских стран, поможет реагировать на угрозы и вызовы в регионе, а также защитить Красное море от каких-либо опасностей.

«Я уверен, что этот визит закладывает основы для многих важных направлений сотрудничества, которые помогут Израилю и Судану, а также стабильности и безопасности в регионе», — отмечал министр разведки Эли Коэн.

Напомним, Хартум согласился на нормализацию отношений с Тель-Авивом в рамках сделки с Вашингтоном об исключении Судана из списка стран-спонсоров терроризма. Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, как Израиль налаживает отношения с арабскими государствами.