Глава штабов Алексея Навального Леонид Волков напрямую заявил о сотрудничестве с администрацией действующего президента США Джо Байдена. В интервью израильскому изданию сбежавший из РФ менеджер проектов ФБК (признан иноагентом) рассказал о планах по привлечению иностранных структур на предстоящих митингах.

В интервью израильскому изданию Mishpacha Magazine Леонид Волков напомнил, что оппозиция в России 31 января готовится провести очередные незаконные митинги. Он отметил, что несанкционированные акции протеста необходимы для освобождения Алексея Навального, который ожидает заседания суда, запланированного на 2 февраля. Также Волков подчеркнул, что выход на улицу используется ФБК как способ «надавить» на действующее правительство.

При этом глава сетки штабов отметил, что в фонде ожидают поддержки со стороны иностранных структур, в том числе его сотрудники налаживают связи с администрацией президента США Джо Байдена.

«Только сочетание внутреннего давления, такого как крупные митинги, которые мы планируем на следующей неделе, плюс международное давление, помогут. Будет заседание Совета министров Европы, чтобы решить, что делать дальше по этому делу. А в новой администрации Байдена много экспертов по России, таких как советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава ЦРУ Николас Бернс. Мы получили неофициальные запросы об информации от источников в новой администрации, но уверены, что через пару недель мы наладим официальные связи», — рассказал Волков.

Предпосылки для сотрудничества Навального и Волкова с администрацией Байдена сформировались еще в ходе предвыборной кампании избранного президента США. Так, сотрудник ФБК Владимир Милов еще до победы главы государства начал информационную кампанию в поддержку кандидата. Он активно комментировал происходящее, вступал в полемику со своей аудиторией, а тех, кто придерживался иной точки зрения, называл «сектантами», «сумасшедшими и фанатиками».

Волков после победы Байдена на выборах резко заговорил о необходимости революционного переворота в России. Он подчеркнул, что РФ должна брать пример с ряда европейских государств, которые уже прошли этот этап. При этом менеджер сетки штабов Навального умолчал, что эти государства потеряли самостоятельность и попали под политический курс США и НАТО.

Очевидно, что поддержка избирательной кампании Байдена различными сотрудниками ФБК была сделана в расчете на получение дополнительного иностранного финансирования. Последние слова Волкова о налаживании официальных связей с администрацией президента США лишь подтверждают это предположение. Вероятно, что так быстро установить контакт с новым главой Белого дома сотрудникам «Фонда борьбы с коррупцией» удалось благодаря знакомствам в спецслужбах и дипведомствах США.

Так, с необходимостью поддержки Навального выступил экс-посол Соединенных Штатов в РФ Майкл Макфол, который потребовал от экс-президента Дональда Трампа сделать заявления в отношении инцидента с «отравлением» российского оппозиционера, а сейчас он положительно оценивает массовые беспорядки. Макфол во время работы дипломатом в России активно поддерживал оппозицию и проводил с ее представителями частые встречи. О сотрудничестве же Навального с иностранными фондами сообщалось еще в 2016 году, при этом уточнялось, что основатель ФБК работает с этими организациями с 2007 года. Иностранные НКО, контролируемые ЦРУ, напрямую были заинтересованы в проведении митингов в РФ и радикализации обстановки в государстве.

Слова Волкова израильскому журналисту — подтверждение готовящегося иностранного вмешательства в дела РФ со стороны США, на что должно быть обращено внимание профильных комитетов. И если ранее менеджер Навального мог отрицать сотрудничество с зарубежными организациями, то теперь использовать такой ход для него стало невозможным.