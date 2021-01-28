Появилось видео скандального выступления украинской делегации в ПАСЕ

Страсбург, 28 января. Член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко выступил с очередным скандальным заявлением на международной площадке.

Обращаясь к главе делегации Российской Федерации Петру Толстому, он попытался оскорбить представителя Москвы.

«Это там вы граф Толстой, а здесь просто – простой!» – сказал украинец.

В четверг, в ПАСЕ обсуждался вопрос предоставления полномочий российской делегации. Киевские политики пытались всячески помешать этому, используя оскорбления и другие неприемлемые способы.

Грязные методы представителей Украины не повлияли на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы по правам Москвы. В результате голосования была принята резолюция, подтвердившая полномочия делегации РФ. Решение поддержали 107 парламентариев, против высказались 36, еще 24 человека не участвовали в голосовании.

Парламентская ассамблея Совета Европы намерена отказаться от ограничений в отношении российской делегации. Такое решение приняли в Мониторинговом комитете ПАСЕ, сообщает ФАН.