Февраль 2021: как устроить себе недельные каникулы, топ-5 лучших мест для отдыха в РФ

Заключительный месяц зимы подготовил россиянам подарок — возможность устроить себе недельные каникулы, которые можно посвятить активному отдыху, в том числе путешествуя по России.

Как отдыхаем в феврале 2021 года

Конец февраля в 2021 году будет необычным. Последняя рабочая неделя заключительного месяца зимы благодаря Дню защитника Отечества будет длиться всего три дня, перед которыми россиян ждут три выходных подряд. После единственной за весь год шестидневной рабочей недели (из-за объявления рабочим днем субботы, 20 февраля) выходными будут 21, 22 и 23 февраля.

Как устроить себе февральские каникулы

Дополнительные зимние каникулы можно организовать, взяв за свой счет или в качестве отгулов 24, 25 и 26 февраля. В этом случае можно получить полноценный недельный отпуск с воскресенья, 21 февраля, по воскресенье, 28 февраля, включительно.

Особенности февральского рабочего расписания для россиян, которые работают на пятидневке, представлены в инфографике ФАН.

Куда поехать отдыхать в феврале 2021 года

Не будем забывать: в мире продолжает свирепствовать пандемия COVID-19, число зарегистрированных случаев уже перевалило за сто миллионов. Хотя некоторые зарубежные курортные направления для россиян открыты, эксперты и врачи не советуют планировать заграничные вояжи тем, кто не сделал прививку от коронавирусной инфекции. Заграничное путешествие может быть опасным даже для переболевших COVID-19 из-за появления новых, более заразных штаммов коронавируса (например «британского» или «южноафриканского»).

Гораздо безопаснее со всех точек зрения провести февральские каникулы в своей климатической зоне, считает депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко. Парламентарий и ранее неоднократно предупреждал об опасности отдыха, например, в Турции, где не соблюдаются противоэпидемические правила, а многие случаи COVID-19 просто не фиксируются (эта проблема с завозом из Турции коронавируса не нова).

«Не советую наступать на старые грабли, — говорит Онищенко по поводу стремления россиян в Турцию. — За время пандемии туристическая отрасль там просто развалилась, и поездки туда стали чем-то наподобие русской рулетки».

Лететь за границу, по мнению Онищенко, в ближайшие недели не стоит — в Европе погода примерно такая же, как и у нас, а экзотические страны представляют опасность не только из-за опасности привезти оттуда новый штамм COVID-19, но и из-за трудностей акклиматизации после возвращения.

«Не советую устраивать своему организму дополнительный стресс», — говорит он.

По мнению Онищенко, лучший отдых зимой — на загородных дачах, в пансионатах в своей климатической зоне или путешествия по России, естественно, с соблюдением всех мер противоэпидемической безопасности и желательно с заранее поставленной прививкой от COVID-19.

Где отдохнуть в России

Конечно, планировать отдых лучше заранее, но тем, кто привык решать все ближе к делу, сервис продажи авиабилетов Skyscanner предлагает целую россыпь вариантов для активного, интересного и познавательного отдыха в родной стране.

На первом месте среди российских направлений — столица Республики Татарстан Казань, где можно воочию увидеть, как Восток встречается с Западом.

Второе место отведено жемчужине России — знаменитому озеру Байкал в Восточной Сибири. Байкал — лучшее место, чтобы напитаться живительной энергией на целый год, считают авторы рейтинга.

К природным чудесам России, которые непременно следует повидать хотя бы раз в жизни, отнесены Хибины на Кольском полуострове. Рискнувшие отправиться туда пересекут Северный полярный круг и получат шанс сполна насладиться северным сиянием. Зимой и в начале весны в Хибинах есть все условия для активного зимнего отдыха, в том числе катания на горных лыжах. Хибины заняли третье место в рейтинге лучших направлений для внутреннего туризма.

Желающие прикоснуться к русской духовности могут сделать это в знаменитом селе Боголюбово Владимирской области. Именно там на Боголюбовском лугу возвышается шедевр русского зодчества — знаменитая церковь Покрова на Нерли, воспетая в литературе, кино и живописи. Этому месту в рейтинге отведено четвертое место.

Завершает топ-5 лучших мест для отдыха в России природный парк «Ергаки», расположенный в Западных Саянах (Красноярский край). В этом красивейшем месте можно без специальной подготовки забраться на суровые скалы, покататься на лыжах, санях и сноуборде, получить заряд сил и энергии на целый год.